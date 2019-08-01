Донецкие безработные смогут получить образование бесплатно: что известно

Безработные жители Донетчины могут бесплатно получить образование по специальностям: кондитер, повар, тракторист-машинист, водитель, электрогазосварщик, медсестринство, психология и другие.

Как пишет "Бізнес-Схід", 72 жители Донецкой области с начала 2019 года уже воспользовались такой возможностью.

Ваучер на обучение могут получить бесплатно люди в возрасте 45+ со стажем не менее 15 лет, ВПО, уволенные с военной службы и тому подобное.

"Человек получает профессию, которая востребована среди работодателей области. Это электрогазосварщик, повар, швея, тракторист, медицинская сестра и др. В основном люди решают сменить профессию, потому что на их специальность спрос на рынке труда отсутствует", – сообщили в Донецком областном центре занятости.

Полный перечень профессий и условия получения ваучера можно узнать в ближайшем центре занятости.

Образование Видавництво Старого Лева

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