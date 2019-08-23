Доказала ученикам, что это возможно: учительница-переселенка из Макеевки составила ВНО на 200 баллов

Репетирорка из Мукачево (Закарпатская область) Анна Федосеева сдала ВНО по химии и биологии на 200 баллов, чтобы доказать ученикам, что сдать тесты на высший балл – просто и возможно.

Учительницу наградили памятным знаком "Мудрая сова", пишет Укринформ.

"Меня удивило, когда после публикации результатов ВНО я узнала, что одной из четырех двухсотбальников, что сдавали ВНО в этом году, стала жительница Мукачево Анна Федосеева, по специальности – учительница информатики, химии и права, доцент Донецкого университета, в прошлом – жительница Макеевки Донецкой области", – рассказала директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анна Сопкова.

По словам Федосеева, ВНО ей никогда не приходилось сдавать, поэтому все рассказы ученикам о тестах были не из собственного опыта.

"Поэтому в этом году я решила это исправить и сдать ВНО лично, увидеть все моменты организации, проведения экзамена и доказать, что в составлении ВНО на 200 баллов ничего нет сверхсложного и недостижимого", - рассказала учительница.

результаты ВНО Укринформ

Анна Федосеева Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоится ВНО для учителей.

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