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"Для студентов это фокусы": 82-летний преподаватель физики из Черкасс удивил экспериментами

1.8т
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Преподаватель Яков Тарнавский Черкасского национального университета имени Хмельницкого удивил тем, что производит устройства, которые помогают студентам лучше усвоить науку.

Молодежь назвала его опыты фокусами. По словам студентов, такой способ изучения физики помогает лучше понять все явления. Например, педагог делает так, что металлические кольца становятся легкими как перья, пишет 24 канал.

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За последние три года Тарнавский совместно со студентами создал 37 устройств и стал инициатором открытия лаборатории экспериментальной физики.

Устройство, которое помогает увидеть звук

Устройство, которое помогает увидеть звук

24 канал

Преподаватель проводит познавательные опыты и для школьников. Дома человек увлекается ютубом. Что интересно, физиком Тарнавский стал случайно. Сначала поступил на физкультурный факультет, но из-за травмы вынужден был сменить специальность.

82-летний преподаватель физики из Черкасс удивил экспериментами

82-летний преподаватель физики из Черкасс удивил экспериментами

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский преподаватель записал почти 1000 видеоуроков по физике и выложил их в сеть.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина Черкассы
Теги
университет преподаватель образование
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