Для профтехов продлили вступительную кампанию: что нужно знать

Учреждения профобразования могут продлить прием заявлений до 1 октября, если будут иметь недобор студентов в группы для обучения за счет регионального или государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, набор абитуриентов должен закончиться до 1 сентября. Однако заведениям профобразования предоставляется возможность провести дополнительный набор абитуриентов, в случае невыполнения регионального или государственного заказа.

Письмо, которое дает возможность проводить отбор, размещено на сайте Минобразования.

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"Речь идет о наборе на отдельные профессии или специальности в пределах лицензированного объема заведения", – говорится в сообщении.

Всего в 2019 году выделено 123 315 бюджетных мест, на которых поступающие могут бесплатно получить профессиональное образование.

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Как сообщал OBOZREVATEL, назван главные препятствия во время поступления абитуриентов из Крыма в украинские вузы.

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