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Для посторонних людей ограничат доступ в киевские школы: подробности

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Школы города Киева будут охранять работники коммунального предприятия "Муниципальная охрана".

Как заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, нововведение внедрят, чтобы обеспечить безопасность в учебных заведениях, пишет пресс-служба ведомства.

Отныне будут требовать предъявлять документ, удостоверяющий личность, и фиксировать вход и выход посторонних людей. В городе прилагают максимум усилий, чтобы лучший опыт по безопасности детей было использовано во всех учебных заведениях столицы.

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"Безопасность наших детей – это самое главное и для этого доступ на территорию школ посторонних лиц надо максимально ограничить, а доступ родителей сделать системным, четким и максимально организованным. Именно поэтому обращаюсь к родителям: чтобы минимизировать риски, пожалуйста, уважайте правила", – подчеркнул Мондриевский.

По словам заместителя КГГА, такая система безопасности в течение 2019 года работала в некоторых учебных заведениях. В результате – отсутствуют какие-либо провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия.

Для посторонних людей ограничат доступ в киевские школы

Для посторонних людей ограничат доступ в киевские школы

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как в украинских школах орудуют педофилы.

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Тема
Школа
Место
Украина Киев
Теги
школа безопасность
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