Директора запорожского интерната заподозрили в торговле детьми: местные жители устроили протест

Под зданием апелляционного суда Запорожской области местные жители устроили протест и потребовали освобождения из-под стражи директора детского христианского центра-интерната "Надежда" Ивана Демьяненко, которого подозревают в торговле детьми.

Как сообщает Depo.Запорижжя, в суде 22 октября началось рассмотрение жалобы на меру пресечения в виде содержания под стражей директору интерната, что находится в поселке Приазовское.

По информации полиции Запорожской области, Демьяненко сдавал воспитанников в трудовое рабство. Директор был задержан во время получения им тысячи гривен. За эти деньги он якобы пытался продать четырех малолетних ребят для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка Приазовское.

Десятки людей, которые собрались под зданием суда, не согласны с обвинениями и требуют увольнения директора из-под стражи. Они держали в руках плакаты: "Требуем справедливого расследования", "Просим внимания общества", "Выпускники интерната за Ивана" и другие.

"В социальных сетях люди обвиняли правоохранителей в фабрикации дела против пастора. По их словам, подставной человек, вошедший в доверие к директору интерната, попросил воспитанников учреждения о помощи в разгрузке мебели. Когда дети вместе с воспитателем приехали помогать, в интернат нагрянули спецназовцы. Директор был задержан", – говорится в сообщении.

Директора запорожского интерната заподозрили в торговле детьми Depo.Запорижжя

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине директора интерната поймали на больших махинациях.

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