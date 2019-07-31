Директора школ в Украине получат дополнительный отпуск: что известно

Директора украинских школ имеют право на 3 дополнительные отпускные дни за ненормированный рабочий день.

Как пишет Профсоюз работников образования и науки, это предусмотрено частью второй статьи 8 Закона Украины "Об отпусках".

"Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях," – говорится в сообщении.

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Продолжительность ежегодного основного отпуска директоров средних учебных заведений составляет 56 календарных дней. Согласно части второй статьи 8 Закона Украины педагогам могут дать дополнительных 7 отпускных дней.

Однако в статье 10 Закона Украины "Об отпусках" отмечается, что общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней. Поэтому дополнительный отпуск директора заведения общего среднего образования за ненормированный рабочий день может предоставляться продолжительностью не более 3 календарных дней.

Отпуск EtCetera - Etcetera.media

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