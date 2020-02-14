Директор школы в Черкасской области строго наказала школьников из-за Инстаграма

Директор Золотоношской школы №2 Елена Вертипорох запретила использовать мобильные телефоны в учебном заведении, так как одна из учениц во время урока проводила прямую трансляцию в Instagram.

Учительнице информатики Надежды Граб, в которой на уроке случился инцидент, вынесли предупреждение. Однако женщина решение считает несправедливым, пишет местное издание "Про Все".

После скандала директор издала приказ, что ученикам запрещено использовать мобильные телефоны во время занятий, а классные руководители даже закупили специальные ящики для хранения отобранных гаджетов.

"Мы должны запрещать пользоваться гаджетами на уроках, но кроме устных замечаний никак не можем повлиять на школьников. Мы же не можем их забирать силой", – возмутилась Граб.

Начальница отдела образования Золотоношского городского совета Ольга Строкань отметила, что конфликт между директором и учительницей хотят решить мирно. Однако, по ее мнению, в школе дети должны получать знания, а не играть в телефонах. Поэтому вопрос использования мобильных телефонов учащимися на уроках должен быть решен на законодательном уровне в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России учитель на камеру устроил драку с учеником, так как последний завис в телефоне.

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