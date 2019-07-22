"Директор школы не может быть учителем": экс-глава УЦОКО отметил важный нюанс

Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук отметил, что директор школы не должен управлять образовательным процессом, а обязан создать все условия для его успешного осуществления.

Как отметил эксперт на Facebook-странице, глава учебного заведения должен способствовать учителю в его деятельности, а не вмешиваться в нее.

"Пусть директор лучше будет суперовым администратором, финансистом, знатоком тонкостей трудового законодательства, чем "мастером на все руки" по всем предметам, давая рекомендации каждому подчиненному педагогу, как осуществлять образовательный процесс. Ведь не позволяет себе главный врач (стоматолог), выступать в роли учителя, скажем, для молодого гинеколога или хирурга", – рассказал Ликарчук.

По словам экс-главы УЦОКО, у каждого свое предназначение и обязанности. Так, у директора школы и учителя они разные.

"Сегодня в учебных заведениях руководителями должны быть профессионалы в управленческой деятельности. Украинскому образованию нужны настоящие современные руководители, а не немного усовершенствованные специалисты, которые готовились для совсем другого вида профессиональной деятельности", – добавил Ликарчук.

Директор школы НУШ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах местные жители возмутились, что директор школы получил премию за "крышу, которая протекает".

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