"Директор прошел мимо": в школе на Киевщине ребенок едва не лишился пальца. Фото 18+

В городе Фастов, что на Киевщине, ученик в школе получил травму пальца, а его маму никто не предупредил об инциденте и не вызвал в учебное заведение.

Об этом сообщила мать пострадавшего Юлия Виценко в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, директор прошел мимо мальчика, который сидел у класса и плакал. Медсестра же только помыла руку от крови и перемотала бинтом, и школьник сам пошел домой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мама девочки, которая сделала травму, так отреагировала, как будто так и должно было произойти, вот ее слова: "Как вы, дорогая, можете утверждать, что Мария специально это сделала? Она открывала дверь, а Максим стоял за ней, и когда дверь приоткрылась, он засунул туда пальцы", – рассказала Виценко.

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По ее словам, мальчик часто становится жертвой буллинга, а директор считает его угрозой для школы.

Мысли пользователей соцсети разделились: одни считают, что школьник сам виноват, а другие возмущаются бездействию учителей и медсестры.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Парень получил травму в школе Facebook Юлия Виценко

Парень получил травму в школе Facebook Юлия Виценко

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