Дипломы не отменят: в Раде объяснили нюансы нового закона об образовании

Принятый Верховной Радой закон №2299 об усовершенствовании высшего образования не отменяет дипломы, а лишь позволяет вузам изменять дизайн документа по своему усмотрению.

Такое разъяснение дала в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представитель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Она отметила, что вопрос об отмене дипломов ей задают чаще всего и этот тезис "заставляет людей нервничать".

"Мы, конечно, не отменяем дипломы. Еще в 2016 году Министерством образования было выдано распоряжение, в соответствии с которым отменили дипломы государственного образца. Это означает, что с 2016 года уже действует система, когда каждое высшее учебное заведение выдает свой диплом. То есть, вуз сам определяет, как он будет выглядеть. Но содержание этого диплома строго регламентировано распоряжением Минобразования", – подчеркнула Гришина.

По ее словам, депутаты просто закрепили эту норму на уровне закона.

"Т.е. никакой отмены дипломов в нашей стране нет. Мы просто переходим на европейскую практику, когда каждый вуз выдает свой диплом (в плане дизайна. – Ред.). Но у них остается уникальный номер", – уточнила политик.

Гришина подтвердила, что степень защиты дипломов остается, и подлинность каждого документа можно будет проверить, сверившись с реестром Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

"В любой момент со своего телефона вы или ваш работодатель можете зайти и проверить, действительно ли у вас есть диплом", – заверила она.

Нардеп добавила, что изменение 2016 года уже работает на практике: "У кого-то желтый диплом, у кого-то – другого цвета".

Диплом гособразца segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало в целом законопроект №2299 об усовершенствовании высшего образования.

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