Девять из десяти родителей платят подозрительные взносы в украинских школах, - исследование

Проблема уплаты и добровольности "родительских взносов" в школах продолжает существовать. Об этом говорится в аналитическом отчете Центра поддержки образовательных реформ.

"Выяснилось, что около девяти из десяти родителей признали, что регулярно платят ежемесячные взносы", - говорится в отчете.

По результатам опроса среди родителей учеников также было определено, что 83,9% респондентов назвали свою помощь школе в определенной степени принудительной, несмотря на то что любые благотворительные взносы в школы должны быть добровольными.

Около 25% опрошенных сказали, что отдают ориентировочно 50 грн в месяц. Примерно 70% родителей ответили, что платят от 30 до 200 грн в месяц. На вопрос "На что чаще всего вы сдаете деньги?" 19,9% респондентов ответили "на ремонт", 19,6% - "неизвестно", 16,5% - "на хозяйственные товары", 8% - "на канцтовары", 7,3% - "на оплату услуг охраны", 6% - "на подарки/премии учителям".

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