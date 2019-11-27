Девушки или парни: ученые выяснили, кто лучше знает математику

Ученые исследовали, что нет гендерных различий в мозге, когда речь идет о способности к математике.

Исследователи рассматривали МРТ-сканирование мозга 104 молодых людей в возрасте от 3 до 10 лет (55 девушек и 49 юношей) во время просмотра видеороликов на основные математические темы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Scince Alert.

"Мы видим, что детские мозги работают одинаково независимо от их пола, поэтому, надеемся, мы сможем изменить ожидания от того, чего дети могут достичь в математике", – рассказала нейробиолог Джессика Кантлон из университета Карнеги Меллона (КМУ).

В дополнение к этому, исследователи также использовали математический тест для 97 детей в возрасте от 3 до 8 лет (50 девушек и 47 мальчиков). Они обнаружили, что разногласий в способностях между девочками и мальчиками к математике и зрелости мозга нет.

"Это важное напоминание о том, что люди больше похожи между собой, чем разные", – сказала психолог Алисса Керси из Чикагского университета.

Исследователи предполагают, что экономика может быть фактором, когда парни подвергаются большему давлению, чем девушки, и выбирают карьеру с высшим финансовым вознаграждением, даже если они не особенно увлечены этим.

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