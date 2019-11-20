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Девушка против парня: в Харькове школьники посреди улицы устроили жестокую драку. Видео

2.5т
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Вблизи школы №13 города Харькова школьники устроили жестокую драку, а другие дети наблюдали.

Видео обнародовали в Telegram-канале "Типичный Харьков". Отмечается, что девушка сама "забила стрелу" своему однокласснику, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Драка двух школьников. Кто прав, кто виноват уже неважно, потому что "стрелу забила" девушка своему однокласснику", – говорится в описании.

На видео видно, как девушка первая ударила парня, после чего он силовым приемом повалил ее на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе Запорожье ученик пытался задушить одноклассницу.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Харьков
Теги
конфликт в школе Избили школьницу скандал в школе избили подростка
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