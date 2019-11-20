Девушка против парня: в Харькове школьники посреди улицы устроили жестокую драку. Видео

Вблизи школы №13 города Харькова школьники устроили жестокую драку, а другие дети наблюдали.

Видео обнародовали в Telegram-канале "Типичный Харьков". Отмечается, что девушка сама "забила стрелу" своему однокласснику, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Драка двух школьников. Кто прав, кто виноват уже неважно, потому что "стрелу забила" девушка своему однокласснику", – говорится в описании.

На видео видно, как девушка первая ударила парня, после чего он силовым приемом повалил ее на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе Запорожье ученик пытался задушить одноклассницу.

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