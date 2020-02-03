"Детство под свист пуль": фото из школы в Марьинке растрогало сеть

В сети опубликовали фото школы-интерната в Марьинке (Донецкая область), которое растрогало пользователей.
На кадре изображена школьная доска, на которой написано "Простите". Снимок разместили на странице "Повернись живим" в Facebook, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Этот населенный пункт не исчезает из сводок ООС. Здесь, в частности, "работают" вражеские снайперы, которые стреляют по гражданским. Так устроена война на Донбассе: пока одни убивают и уничтожают чужие жизни, другие – переживают, что детство чьих-то детей проходит под свист пуль и мин", – говорится в сообщении.
Школа-интернат в Марьинке
Фото: Назар Ильницкий, Фонд "Вернись живым" в Facebook
Следует отметить, что здание находится вплотную к линии соприкосновения в закрытой зоне. Пользователи сети начали комментировать пост и подчеркивать, что снимок растрогал их.
"Это боль матерей, слезы жен, тоска детей за родителями, потери родных, уничтожены и разбитые жизни", "Берегите себя, наши родные защитники", "Спасибо защитникам, возвращайтесь живыми и здоровыми в свои дома и к родным людям", – написали в комментариях.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как террористы хотели вывезти детей в Россию из интерната в Марьинке.
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