Дети закричали: испанская учительница пришла в школу в купальнике

Испанская учительница Вероника Дуке из Аликанте пришла на урок естествознания в купальнике, на котором изображены мышцы и внутренние органы человека.

Костюм педагог обнаружила случайно в сети в разделе "Купальники". По ее словам, детям трудно представить трехмерные объекты, поэтому она придумала показать строение человеческого тела на себе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Lavanguardia (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дети закричали от неожиданности, увидев учительницу в белом халате, а затем – купальнике.

Отмечается, что Дуке не в первый раз приходит на работу в необычном костюме: раньше она превращалась в средневековую женщину, жительницу Древней Греции, Египта и пирата.

Испанская учительница пришла в школу в купальнике lavanguardia

Испанская учительница пришла в школу в купальнике lavanguardia

Как сообщал OBOZREVATEL, "учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции.

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