Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Дети закричали: испанская учительница пришла в школу в купальнике

1.1т
Читать материал на украинском

Испанская учительница Вероника Дуке из Аликанте пришла на урок естествознания в купальнике, на котором изображены мышцы и внутренние органы человека.

Костюм педагог обнаружила случайно в сети в разделе "Купальники". По ее словам, детям трудно представить трехмерные объекты, поэтому она придумала показать строение человеческого тела на себе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Lavanguardia (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Гомосексуализм – это грех!" В США уволили учительницу из-за скандального заявления

Дети закричали от неожиданности, увидев учительницу в белом халате, а затем – купальнике.

Отмечается, что Дуке не в первый раз приходит на работу в необычном костюме: раньше она превращалась в средневековую женщину, жительницу Древней Греции, Египта и пирата.

Испанская учительница пришла в школу в купальнике

Испанская учительница пришла в школу в купальнике

lavanguardia

Испанская учительница пришла в школу в купальнике

Испанская учительница пришла в школу в купальнике

lavanguardia

Как сообщал OBOZREVATEL, "учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Испания
Теги
школа преподаватель дети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Ну, разве можно это делать с такой фигyрой? Я бы тоже кричал. Нeцeнзyрно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0