Дети забыли, как выглядит мясо: под Киевом школа попала в скандал

Святопетровская ООШ (Киевская область) попала в скандал из-за того, что в школу давно не завозят продукты, поэтому детей нечем кормить.
Об инциденте сообщила мама одного из школьников в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". Когда женщина пришла в столовую учебного заведения, то увидела шеф-повара, которая не знала, чем кормить на следующий день детей.
Директор школы знает о проблеме, однако повлиять на поставщиков, которые должны завозить продукты, не мог.
"На тарелке лежала столовая ложка риса и маленький кусочек рыбки. Даже хлеба не было. Шеф-повар говорит, что дети забыли, как выглядит мясо", – рассказала пользователь Оленька Беленькая.
Отмечается, что поставщик мгновенно отреагировал на пост в соцсети, и продукты уже завезены в учебное заведение.
Скриншот
столовая
BBC
Как сообщал OBOZREVATEL, в школе на Киевщине ребенок едва не лишилась пальца.
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