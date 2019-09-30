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Дети забыли, как выглядит мясо: под Киевом школа попала в скандал

1.5т Читать материал на украинском

Святопетровская ООШ (Киевская область) попала в скандал из-за того, что в школу давно не завозят продукты, поэтому детей нечем кормить.

Об инциденте сообщила мама одного из школьников в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". Когда женщина пришла в столовую учебного заведения, то увидела шеф-повара, которая не знала, чем кормить на следующий день детей.

Директор школы знает о проблеме, однако повлиять на поставщиков, которые должны завозить продукты, не мог.

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"На тарелке лежала столовая ложка риса и маленький кусочек рыбки. Даже хлеба не было. Шеф-повар говорит, что дети забыли, как выглядит мясо", – рассказала пользователь Оленька Беленькая.

Отмечается, что поставщик мгновенно отреагировал на пост в соцсети, и продукты уже завезены в учебное заведение.

Дети забыли, как выглядит мясо: под Киевом школа попала в скандал

Скриншот

столовая

столовая

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе на Киевщине ребенок едва не лишилась пальца.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе дети
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Валевич Борис
Валевич Борис
Тогда директору нужно вручить лопату и отпустить с Богом в народное хозяйство - раз не умеет решать проблемы в соответствии с должностью
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филипп филипыч
филипп филипыч
какое мясо? все деньги пускать пули и на отпор агрессору! майдановцы, правильно?
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