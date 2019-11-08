Дети в панике! На Львовщине бывший зэк пытался похитить девочку из школы

В Буске (Львовская область) бывший зэк пытался похитить из школы ученицу ООШ №1.
Как сообщили на странице в Facebook "Буск онлайн", инцидент произошел во время занятий физкультурой, которые происходили на стадионе учебного заведения, пишет OBOZREVATEL.
"К ученикам подошел неизвестный мужчина и попросил позвать одну из школьниц, он хотел ее забрать с уроков домой. Учитель спросил ребенка, знакомый ли ей этот человек. Девочка его не знала, и даже сам человек не знал, кого он искал", – говорится в сообщении.
Учитель отправил напуганных детей в школу. А незнакомец оказался бывшим зэком.
На место происшествия вызвали полицию, а родители ребенка написали заявление. Также отмечается, что после инцидента дети вернулись домой напуганные и боятся идти в школу.
В комментариях под постом пользователи соцсети рассказали о похожих случаях, которые происходили в их жизни, и отметили, что в школе нужно установить видеонаблюдение.
"Мне ребенок рассказал, что после уроков на территории школы незнакомый расспрашивал, как его зовут и звал с собой, он испугался и убежал в школу", Почему бы не установить видеонаблюдение?", "Нужна охрана, которую будут оплачивать родители", – написали в комментариях.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница АТО похитила младенца под Киевом.
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