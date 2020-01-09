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"Дети уже попробовали!" В Запорожье распространили фейк о наркотиках в школах

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В Запорожье среди родителей учеников распространили фейк о наркотиках в виде конфет, которые распространяют в школах города, в частности Шевченковского района.

Одна из мам опубликовала фейковую информацию в чате в Viber, где присутствуют родители воспитанников детского сада в Запорожье. По ее словам, сообщение передала учительница школы Шевченковского района, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "ВВ".

Преподавательница рассказала, что неизвестные распространяют синтетический наркотик под видом конфет, угощая детей в различных школах города.

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"В этих конфетах находится дешевый синтетический китайский наркотик. Сегодня в нашей школе нашли целый пакет вот с этим наркотиком. Некоторые дети с пятого класса уже успели это попробовать. После второго применения ребенок становится зависимым от него. Основной эффект длится минут 15-20, но потом ребенок ведет себя не совсем адекватно", – написала женщина в чате.

В полиции Запорожской области сообщили, что правоохранителям не поступали подобные заявления. При этом сообщение продолжает "гулять" родительскими группами, пугая людей. В полиции отметили, что выяснят ситуацию.

В Запорожье распространили фейк о наркотиках в школах

В Запорожье распространили фейк о наркотиках в школах

1news.az

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее похожый фейк об опасных накротиках в школе запустили в Одессе.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Запорожье
Теги
дети скандал в школе наркотики фейки
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по поведению большинство жителей Украины его уже попробовало.
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