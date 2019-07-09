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"Дети умоляли выключить фильм, а она угрожала": в России учительница показала школьникам ужасы

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В Омске (Российская Федерация) учительница частной школы "Дискавери" при "Многопрофильный академии непрерывного образования" (Мано) Наталья Шемякина заставила учеников 6-9 лет смотреть фильм ужасов "Кукла" вместо мультфильма.

Об инциденте рассказал отец одной из школьниц Александр Ершов в соцсети "ВКонтакте". По его словам, дети просили выключить фильм или уйти из просмотра. Но учительница пригрозила, что в противном случае накажет их и заставит читать в течение часа, пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кроме того, Шемякина якобы запретила детям рассказывать о просмотре родителям, также угрожала наказанием. Ершов рассказал, что после фильма его дочери было страшно, она не могла заснуть и рассказала все маме. По его словам, другие дети не сказали родителям о том, что случилось", – говорится в сообщении.

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Ершов опубликовал ролик на YouTube, где учительница утверждала, что спросила, нравится ли детям фильм. Большинство согласились продолжить просмотр.

Учительница Наталья Шемякина

Учительница Наталья Шемякина

Скриншот видео

"Если вы считаете, что мы как-то навредили психике ваших детей, то мы искренне извиняемся", – сказала Шемякина.

Отмечается, что педагог смотрела фильм со своей дочерью в кинотеатре, и им понравилось.

фильм ужасов

фильм ужасов

Сиб.фм

Как сообщил руководитель Бано Владимир Бем, дети в это время должны были идти на улицу. Однако из-за грозы поход отменился. По его словам, педагог случайно включила фильм и не была в курсе содержания. Она увидела название "Кукла" и подумала, что это подойдет для детей, пишут РИА Новости.

"Когда дошли до середины фильма, его выключили, детям просто стало неинтересно. Тем более там нет ни одного кадра "ужасных ужасов", – сказал Бем.

В результате учительнице объявили выговор и лишили ее премии. Двое родителей разорвали договор со школой. При этом, по его словам, в учебном заведении нет детей шести лет – туда ходят ученики от 8 до 14 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница заставила ребенка есть с пола. Девочка съела суп и пошла за вторым блюдом, но споткнулась и уронила тарелку.

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Тема
Инциденты в школах
Место
РоссияОмск
Теги
скандал в школешколаскандал с учительницейНовости России
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