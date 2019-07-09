"Дети умоляли выключить фильм, а она угрожала": в России учительница показала школьникам ужасы

В Омске (Российская Федерация) учительница частной школы "Дискавери" при "Многопрофильный академии непрерывного образования" (Мано) Наталья Шемякина заставила учеников 6-9 лет смотреть фильм ужасов "Кукла" вместо мультфильма.

Об инциденте рассказал отец одной из школьниц Александр Ершов в соцсети "ВКонтакте". По его словам, дети просили выключить фильм или уйти из просмотра. Но учительница пригрозила, что в противном случае накажет их и заставит читать в течение часа, пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кроме того, Шемякина якобы запретила детям рассказывать о просмотре родителям, также угрожала наказанием. Ершов рассказал, что после фильма его дочери было страшно, она не могла заснуть и рассказала все маме. По его словам, другие дети не сказали родителям о том, что случилось", – говорится в сообщении.

Ершов опубликовал ролик на YouTube, где учительница утверждала, что спросила, нравится ли детям фильм. Большинство согласились продолжить просмотр.

Учительница Наталья Шемякина Скриншот видео

"Если вы считаете, что мы как-то навредили психике ваших детей, то мы искренне извиняемся", – сказала Шемякина.

Отмечается, что педагог смотрела фильм со своей дочерью в кинотеатре, и им понравилось.

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Как сообщил руководитель Бано Владимир Бем, дети в это время должны были идти на улицу. Однако из-за грозы поход отменился. По его словам, педагог случайно включила фильм и не была в курсе содержания. Она увидела название "Кукла" и подумала, что это подойдет для детей, пишут РИА Новости.

"Когда дошли до середины фильма, его выключили, детям просто стало неинтересно. Тем более там нет ни одного кадра "ужасных ужасов", – сказал Бем.

В результате учительнице объявили выговор и лишили ее премии. Двое родителей разорвали договор со школой. При этом, по его словам, в учебном заведении нет детей шести лет – туда ходят ученики от 8 до 14 лет.

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