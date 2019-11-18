Дети спят по очереди: на Прикарпатье забили тревогу из-за ужасных условиях в детсаду

В селе Брустуров Ивано-Франковской области дошкольники и первоклассники вынуждены учиться в старом деревенском доме из-за нехватки помещений.

В трех небольших комнатах учатся 30 детей и 19 первоклассников. В доме нет ни отдельных спален, ни спортивного или музыкального залов, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "Экспресс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В целом есть 10 мест. На всех не хватает, поэтому некоторые дети не спят вообще, или кладем на одну кроватку двух. Здесь – мое рабочее место, а еще медсестры и завхоза. Также мы должны частично использовать эту площадь для хранения продуктов, потому что складского помещения у нас нет", – рассказала заведующая Анна Старикова, показывая одну из комнат, где играют дошкольники.

Младшей дошкольной группе достался самый просторный кабинет из всех. С одной стороны игровая, а с противоположной – спальня. Кабинет проходной. Поэтому первоклассники, когда собираются домой, мешают детям спать. А школьникам на уроках мешает шум детей, которые здесь играют.

На Прикарпатье забили тревогу из-за нечеловеческих условиях в детском саду Экспресс

"У нас есть 11 классов, где в целом обучается 46 учеников. Но школа – в приспособленном помещении и нам катастрофически не хватает места. Поэтому первоклассники вынуждены постоянно мигрировать. Какое-то время размещали их в помещении сельского совета, потом – в саду", – пояснила Анна Миклащук , директор местной школы.

Дмитрий Бербеничук, председатель Космацкой ОТГ, в состав которой входит Брустуров, отметил: община по уровню собственных доходов в области отстает, потому что на ее территории нет предприятий, заводов или фабрик. И проблемы с детсадами, школами и другими социальными объектами решить за счет инфраструктурной субвенции невозможно.

На Прикарпатье забили тревогу из-за нечеловеческих условиях в детском саду Экспресс

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна причина маосового закрытия школ в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!