Дети падают: на Тернопольщине разгорелся скандал из-за школьных туалетов

В селе Старый Тараж на Тернопольщине разгорелся скандал вокруг туалетов для школьников.

Как сказано в сюжете ТСН, из-за местных чиновников дети пользуются "не унитазами, а вонючими отверстиями".

Школьники стараются и вовсе не заходить в этот туалет. Они рассказали, что падают там на замерзшем полу и теряют мобильные телефоны.

Руководителю управления образования в области показали кадры с горе-школы, она пообещала внести ее в список учебных заведений, которые нуждаются в срочной достройке.

Однако представитель общины Андрей Чубик заявил, что дважды подавали проект на рассмотрение, но "не попали в список, потому что не набрали нужного количества баллов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу. Ее намеренно не выдают детям, чтобы якобы не забивать трубы.

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