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Дети падают: на Тернопольщине разгорелся скандал из-за школьных туалетов

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В селе Старый Тараж на Тернопольщине разгорелся скандал вокруг туалетов для школьников.

Как сказано в сюжете ТСН, из-за местных чиновников дети пользуются "не унитазами, а вонючими отверстиями".

Школьники стараются и вовсе не заходить в этот туалет. Они рассказали, что падают там на замерзшем полу и теряют мобильные телефоны.

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Руководителю управления образования в области показали кадры с горе-школы, она пообещала внести ее в список учебных заведений, которые нуждаются в срочной достройке.

Однако представитель общины Андрей Чубик заявил, что дважды подавали проект на рассмотрение, но "не попали в список, потому что не набрали нужного количества баллов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу. Ее намеренно не выдают детям, чтобы якобы не забивать трубы.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина Тернополь
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Он Алекс
Он Алекс
Не уподобляйтесь россиянам, это позорно Тернопольчане... Украина не Россия,где не только грязная уборная в школе, а зачастую она на улице с дыркой в земле...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Он Алекс, конечно, не уподобляйтесь россиянам, срите прямо в шаровары,как диды в схронах.
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Пигин Макс
Пигин Макс
О, Цевропа!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Украина - европейская держава, а в Европе везде такие туалеты!
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