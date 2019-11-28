Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Дети ненавидят школу!" Украинский блогер подорвал сеть постом об обучении

5.7т
Читать материал на украинском

Известный украинский блоггер Филипп Духлий заявил, что дети ненавидят школу, потому что она не развивается, ученики не видят связи между предметами и реальной жизнью.

Как написал Духлий на Facebook-странице, вивень подготовки школьников снижается, дети не хотят учиться, думать и теряют интерес к школе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Современный мир дает детям множество развлечений и информации. Как вы будете работать на работе, которую вы ненавидите и в исполнении которой вы не видите смысла? Делать все на отстань. Так же поступают и дети. Но если у взрослых есть возможность выбора, смены работы , профессии, то ребенок такой возможности нет и школа превращается в тюрьму ", – отметил блогер.

Новости
Заставляют убирать в школе: юрист объяснил, как защитить права ребенка

По его словам, ситуацию исправить нельзя. Нужно внедрить Проектное обучение (когда практика идет вперед теории) и отойти от научного разделения предметов в школе.

"Дети ненавидят школу!" Блогер подорвал сеть постом об обучении

"Дети ненавидят школу!" Блогер подорвал сеть постом об обучении

optima.school

"Детям не нужна будет математика, физика или история. А вот критическое мышление, логика, ориентация на решение проблем, креативность – еще как. И уже том же критическому мышлению можно обучать, привлекая историю, биологию или математику как инструмент", – объяснил Духлий.

Новости
Закрывать сельские школы нельзя! Украинская учительница обратилась к Новосад

По его мнению, такие изменения не произойдут в украинской школе. Восстанут преподаватели, руководители множества образовательных учреждений, родители испугаются, что дети не получат "общее развитие".

"Будет еще больше обязательных ЕГЭ, контрольных, мунштры принуждения и сетования, что дети деградируют. Педагогические вузы еще больше упадут в проходном бале ВНО. А дети еще больше будут ненавидеть школу и все меньше в них будет желание учиться и все больше – смотреть Youtube ", – добавил блогер.

Пользователи соцсети начали активно обсуждать проблему. Некоторые родители отмечали, что дети любят изучать темы, которые в школе не поднимаются, а школьные предметы им неинтересны. Некоторые заметили, что за рубежом в школах введено проектное обучение, и дети остаются довольны.

"Дети ненавидят школу!" Украинский блогер подорвал сеть постом об обучении

Скріншоти коментарів

"Дети ненавидят школу!" Украинский блогер подорвал сеть постом об обучении

Скріншоти коментарів

"Дети ненавидят школу!" Украинский блогер подорвал сеть постом об обучении

Скріншоти коментарів

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад забила тревогу из-за реформы старшей школы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Обучение
Место
Украина
Теги
школа образование дети
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
6
Смешно
7
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Наукой пусть нормальные страны занимаются! Как там у Чехова было про чумазого и пианино? Мистификасьон!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Детям не нужна будет математика, физика или история"... Украинским детям точно! Горбатиться на польского пана можно и без этих излишеств!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Обучение на свиномове не каждый взрослый выдержит.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0