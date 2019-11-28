"Дети ненавидят школу!" Украинский блогер подорвал сеть постом об обучении

Известный украинский блоггер Филипп Духлий заявил, что дети ненавидят школу, потому что она не развивается, ученики не видят связи между предметами и реальной жизнью.

Как написал Духлий на Facebook-странице, вивень подготовки школьников снижается, дети не хотят учиться, думать и теряют интерес к школе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Современный мир дает детям множество развлечений и информации. Как вы будете работать на работе, которую вы ненавидите и в исполнении которой вы не видите смысла? Делать все на отстань. Так же поступают и дети. Но если у взрослых есть возможность выбора, смены работы , профессии, то ребенок такой возможности нет и школа превращается в тюрьму ", – отметил блогер.

По его словам, ситуацию исправить нельзя. Нужно внедрить Проектное обучение (когда практика идет вперед теории) и отойти от научного разделения предметов в школе.

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"Детям не нужна будет математика, физика или история. А вот критическое мышление, логика, ориентация на решение проблем, креативность – еще как. И уже том же критическому мышлению можно обучать, привлекая историю, биологию или математику как инструмент", – объяснил Духлий.

По его мнению, такие изменения не произойдут в украинской школе. Восстанут преподаватели, руководители множества образовательных учреждений, родители испугаются, что дети не получат "общее развитие".

"Будет еще больше обязательных ЕГЭ, контрольных, мунштры принуждения и сетования, что дети деградируют. Педагогические вузы еще больше упадут в проходном бале ВНО. А дети еще больше будут ненавидеть школу и все меньше в них будет желание учиться и все больше – смотреть Youtube ", – добавил блогер.

Пользователи соцсети начали активно обсуждать проблему. Некоторые родители отмечали, что дети любят изучать темы, которые в школе не поднимаются, а школьные предметы им неинтересны. Некоторые заметили, что за рубежом в школах введено проектное обучение, и дети остаются довольны.

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Скріншоти коментарів

Скріншоти коментарів

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