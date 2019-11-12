Дети не свиньи! В Черновцах родители школьников завязали глаза и устроили забастовку

В Черновцах родители учеников школы №4 устроили забастовку, так как в столовой учебного заведения не было ремонта 50 лет. Условия, в которых питаются дети и готовят пищу, просто ужасные.

Возмущенные люди завязали глаза черными повязками и одели наушники, показывая таким образом, что городские власти их не видят и не слышат, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на АСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Каждый год перед тем, как должны принимать школу, нам просто говорят, денег нет, подрисуйте, покрасьте за свой счет. Родители не могут постоянно содержать в надлежащем состоянии эту школу", – рассказала Екатерина Борсук, руководитель ОО "Родная школа".

После акции на улице протестующие перешли в актовый зал школы, где встретились с городскими чиновниками.

В Черновцах родители школьников завязали глаза и устроили забастовку АСС

Как сообщил Александр Паскар, заместитель Черновицкого городского головы, мэр Алексей Каспрук уже вызвал представителей финансового управления и дал им поручение найти не менее полутора миллиона гривен на ремонт школьной столовой в ООШ №4.

Как рассказал Иван Тивоняк, директор Черновицкого ООШ №4, в прошлом году деньги были выделены только на текущие ремонты в школе. Поэтому за 80 тысяч гривен, которые получило учебное заведение, отремонтировали школьные туалеты.

В Черновцах родители школьников завязали глаза и устроили забастовку АСС

В Черновцах родители школьников завязали глаза и устроили забастовку АСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве тысячи педагогов вышли на митинг против 40-часовой рабочей недели.

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