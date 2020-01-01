Дети – не "плохие или хорошие": Санта Клаус с просьбой обратился к родителям

Санта Клаус призвал родителей быть внимательными и осторожными с психоэмоциональным состоянием детей. Он признал, что ошибался, и больше не будет делить их на "хороших" и "плохих".

Рождественский видеоролик выпустила Ассамблея психологов, пытаясь привлечь внимание к ментальным проблемам, которые в половине случаев обнаруживают до четырнадцати лет, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Освіторія (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кажется, я все делал неправильно. Плохой или хороший?... Можно ли судить их без контекста и полного понимания ситуации, без степени в области психологии?... Может, они просто "взволнованные или хорошие"? Или "Такие, что-чувствуют-себя-некомфортно или хорошие"? И кто имеет право их обвинять?", – подчеркнул Санта-Клаус в ролике.

Вполне возможно, что ребенок нуждается в помощи и поддержке, особенно во время праздников. Поэтому Санта Клаус призвал "искать признаки, а не ярлыки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду Мариуполя на Николая воспитательница поставила детям под подушку розги.

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