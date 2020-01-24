"Дети на уроки бегут": учитель из Хмельницкого кардинального изменил подход к обучению

Учитель трудового обучения школы №5 в Хмельницком Владимир Журбицкий решил обучать учащихся по американской методике VTS (Visual Thinking Strategies), чем вызвал интерес у детей.

Как рассказал педагог изданию "ПоділляNEWS", уроки трудового обучения происходят парой. В первой половине занятий дети могут, например, чертить. После перерыва – изготавливать изделия. Все материалы для поделок учитель покупает сам, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Особенность ее (методики, - Ред.) в том, что ребенок должен создать образ. Шаблон один, а фигурки все разные. Каждый ученик делает изделие по своему характеру и своим видением. Дети на эти уроки бегут, цепляются за штаны. Потому что у них все получается и они этим гордятся ", – рассказал Журбицкий.

По словам учителя, бюджетные средства для обновления мастерской трудового обучения не поступали с начала 90-х годов. Такое безразличие на уровне государства к урокам трудового обучения демотивирует учителя.

Журбицкий планирует воплотить новшество – каждый ребенок может выбрать среди нескольких десятков модулей и реализовать свой проект. Однако на практике это организовать практически невозможно. Среди модулей может быть и дизайн, и гончарство, и выращивание цветов. Но – только в теории.

"МОН идет по принципу: слышали звон, но не знаем, откуда он. Для того, чтобы все это работало, нужно, прежде всего, обеспечение. Для большого количества модулей нужно разнообразие инструментов. Я виплутуюся из ситуации иначе: у меня один модуль, но большое количество модификаций", – говорит Владимир Журбицкий.

учитель из Хмельницкого кардинального изменил подход к обучению podillyanews.com

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