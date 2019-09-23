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"Дети могли отравиться": гимназия Киева попала в скандал из-за столовой

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В гимназии "Киевская Русь" города Киева, где недавно родители жаловались на приготовление блюд, приостановлено питание школьников.

Как сообщает Главное управление Держпродспоживслужбы в Киеве, условия приготовления и продукты ООО "Понтем. УА", которое предоставляет услуги по организации школьного питания в гимназии, создавали угрозу жизни и здоровью людей.

Установлено, что пища, которой кормили детей, по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям Государственных санитарных правил и норм. Смыв с вилки и смыв с полки для чистой посуды также не соответствовали определенным нормам.

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По результатам проведенного инспектирования, было принято решение о временной приостановке производства и обращения пищевых продуктов предприятием "Понтем. УА". Компания будет привлечена к ответственности за нарушение законодательства.

Киевской городской госадминистрации было предоставлено предложения срочно найти альтернативный источник питания в гимназии "Киевская Русь".

Еда, которую подавали детям на завтрак в гимназии

Еда, которую подавали детям на завтрак в гимназии

Facebook Александр Крикунов

Как сообщал OBOZREVATEL, появились нюансы о питании детей в школах Киева.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
скандал в школе питание
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