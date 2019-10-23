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"Дети хотят нормально питаться!" В сети показали ужасные фото пищи в школе Киева

1.4т Читать материал на украинском

В Киеве родители забили тревогу, потому что в столовой школы №332 Дарницкого района, которая была месяц закрыта из-за антисанитарии, повара снова начали некачественно кормить детей.

Снимки еды, которую отказывались есть школьники, разместил отец ученицы учебного заведения Александр Крикунов в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По его словам, месяц назад в столовой обнаружили кишечную палочку и стафилококк (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У города нет системы контроля над поставщиками услуг, нет системы реагирования на нарушения, нет порядка замены недобросовестного поставщика на другую организацию. Дети хотят нормально питаться во всем городе. И не через год, а сейчас", – отметил Крикунов.

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Мужчина отметил, что виновным в этой ситуации есть районное управление образования, которое заключило договор со скандальной организацией "ПОНТЕМ.УА". Только председатель районной госадминистрации может повлиять на начальника управления образования, но он не обращает внимания на проблему с поставщиком услуг.

"У них все хорошо, это у нас плохо. А дети капризничают", – добавил Крикунов.

Также киевлянин попросил помощи у министра образования Анны Новосад, президента Владимира Зеленского, чтобы они разобрались с ситуацией, которая произошла в Дарницком районе.

Питание в школе №332 города Киева

Питание в школе №332 города Киева

Facebook Александр Крикунов

Питание в школе №332 города Киева

Питание в школе №332 города Киева

Facebook Александр Крикунов

Питание в школе №332 города Киева

Питание в школе №332 города Киева

Facebook Александр Крикунов

В сети показали ужасные фото пищи в школе Киева

Скриншот

В сети показали ужасные фото пищи в школе Киева

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве забили тревогу через опасные продукты для детей, которые продают в школьном буфете.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Тег
скандал в школе
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
це эвропа!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и бардак. И это в столице! А в провинции тогда что? Родителям надо перестать платить за это "питание" и давать детям еду с собой
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