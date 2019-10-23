"Дети хотят нормально питаться!" В сети показали ужасные фото пищи в школе Киева

В Киеве родители забили тревогу, потому что в столовой школы №332 Дарницкого района, которая была месяц закрыта из-за антисанитарии, повара снова начали некачественно кормить детей.

Снимки еды, которую отказывались есть школьники, разместил отец ученицы учебного заведения Александр Крикунов в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По его словам, месяц назад в столовой обнаружили кишечную палочку и стафилококк (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У города нет системы контроля над поставщиками услуг, нет системы реагирования на нарушения, нет порядка замены недобросовестного поставщика на другую организацию. Дети хотят нормально питаться во всем городе. И не через год, а сейчас", – отметил Крикунов.

Мужчина отметил, что виновным в этой ситуации есть районное управление образования, которое заключило договор со скандальной организацией "ПОНТЕМ.УА". Только председатель районной госадминистрации может повлиять на начальника управления образования, но он не обращает внимания на проблему с поставщиком услуг.

"У них все хорошо, это у нас плохо. А дети капризничают", – добавил Крикунов.

Также киевлянин попросил помощи у министра образования Анны Новосад, президента Владимира Зеленского, чтобы они разобрались с ситуацией, которая произошла в Дарницком районе.

Питание в школе №332 города Киева Facebook Александр Крикунов

Питание в школе №332 города Киева Facebook Александр Крикунов

Питание в школе №332 города Киева Facebook Александр Крикунов

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве забили тревогу через опасные продукты для детей, которые продают в школьном буфете.

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