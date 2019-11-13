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"Детей просто выживают!" В Киеве пожаловались на массовые поборы в детсаду

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В детском саду №340 Голосеевского района города Киева разгорелся скандал, потому что воспитатели должным образом заботятся только о тех детях, чьи родители сдают деньги на все торжества.

О массовых поборах в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" рассказала бабушка Яна Шипуленко, чья внучка ходит в дошкольное учебное заведение. По ее словам, если родители не сдают деньги, то дети ходят заброшенные, домой даже приходят иногда в пижаме (чтобы посмотреть скриншоты переписки родителей в сети, доскролльте до конца страницы).

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"Дочь не имеет возможности платить, потому что тяжело работает. Я пишу вместо нее, потому что в садике просто выживут ребенка дочери, как того месяца выжили одного мальчика, чья мама боролась за прекращение этого беспорядка", – подчеркнула Шипуленко.

По словам женщины, в приложении Viber создали отдельный чат только для родителей, которые сдают деньги. А кто против давать средства – потом рассказывают воспитателям, и те издеваются над детьми.

Переписка родителей за сентябрь 2019

Переписка родителей за сентябрь 2019

Facebook Яна Шипуленко

Переписка родителей за сентябрь 2019

Переписка родителей за сентябрь 2019

Facebook Яна Шипуленко

Переписка родителей за сентябрь 2019

Переписка родителей за сентябрь 2019

Facebook Яна Шипуленко

Переписка родителей за сентябрь 2019

Переписка родителей за сентябрь 2019

Facebook Яна Шипуленко

Деньги, которые сдавали родители на приветствие

Деньги, которые сдавали родители на приветствие

Facebook Яна Шипуленко

Пользователи соцсети в комментариях под заметкой делились своими историями о поборах в детском саду и посоветовали написать заявление в полицию за вымогательство денег.

"Детей просто выживают!" В Киеве пожаловались на массовые поборы в детсаду

Скриншот комментариев

"Детей просто выживают!" В Киеве пожаловались на массовые поборы в детсаду

Скриншот комментариев

"Детей просто выживают!" В Киеве пожаловались на массовые поборы в детсаду

Скриншот комментариев

"Детей просто выживают!" В Киеве пожаловались на массовые поборы в детсаду

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Черкасской матери выставили ультиматум из-за поборов в детском саду.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Дошкольный период
Место
Украина Киев
Тег
детский сад
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