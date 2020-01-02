Дешевле иностранных: украинский студент создал прибор для незрячих

Студент Украинского католического университета Дмитрий Лопушанский создал прибор HelpyEyes, который помогает незрячим. За изобретение парень получил три золотые медали на международных конкурсах.

Устройство может выполнять три функции: определять цвет, измерять уровень освещенности и предупреждать о препятствиях вблизи, пишет Дивись Info.

"Мне хотелось реально помочь кому-то своими умениями в электронике и программировании, хотя на самом деле я не знал, кому может быть полезна моя помощь", – рассказал студент.

Позже парень планирует совершенствовать прибор, добавив печатную плату и выход для наушников. Прототип Дмитрия пока имеет себестоимость 1200 гривен, в то время как зарубежные аналоги имеют себестоимость на уровне 2000 гривен и выполняют только одну функцию.

Сам прибор является компактным, по размерам он величиной с карманный фонарик. Теперь студент будет готовить финальную версию, которую уже можно будет выпустить небольшой партией. Распространять продукт Дмитрий планирует на украинском рынке.

Украинский студент создал прибор для незрячих Galnet

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская школьница получила грант в полмиллиона гривен на свое изобретение – переключатель климат-контроля.

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