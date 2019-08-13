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Деньги на ветер: международный экзамен для студентов-медиков оказался ненужным

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На экзамен IFOM для студентов-медиков 3-го курса Министерство здравоохранения потратило 22 млн грн. Однако результаты оказались ненужными, ведь всех студентов перевели на 4-й курс, даже тех, кто не сдал экзамен.

Как пишет Ракурс, это касается студентов, которые сдали КРОК-1 и экзамены по учебному плану. Отмечается, что минимального балла для оценки успешности экзамена до сих пор не определено.

"Те, кто не пришел на тестирование IFOM, в следующем году должны просто зайти в аудиторию – и экзамен, считай, сдано", – говорится в сообщении.

Услуги американской компании МЗ приобрело за 12, 6 млн грн. По условиям договора, стоимость оценки каждого студента по тестированию IFOM составляла 20 долларов при онлайн-тестировании и 155 долларов при письменном. Сдавать экзамен должны были 13 тысяч человек.

"Эти средства, вместо провального теста, могли использовать для пациентов, требующих безотлагательного лечения. В 2019 году вновь образовалась позорная "очередь смерти": тяжелобольные вынуждены ждать на срочно нужное им лечения до начала 2020 года", – рассказали эксперты.

Студенты-медики

Студенты-медики

Шпальта

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная экс-ректорка университета Богомольца раскритиковала тест IFOM.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Министерство здравоохранения
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