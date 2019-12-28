В Министерстве образования сообщили, что с 2020 года будет действовать принцип "деньги ходят за учителем". Педагоги смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышение своей квалификации.
Средства на развитие учителей заложено в государственную субвенцию НУШ, которая в госбюджете составляет 1,4 млрд гривен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Повышение квалификации будут планировать в два этапа. На первом педагогический совет будет утверждать ориентировочный план повышения квалификации на следующий год. Второй этап будет начинаться после утверждения сметы учреждения образования на соответствующий год и обнародования его руководителями учреждений.
В течение 15 календарных дней после этого учитель может подавать предложение в план повышения квалификации, которое будет содержать данные о:
теме (направление, наименование) соответствующей программы (курса, лекции, модуля и т.д.), формы;
объеме (продолжительность)
субъекте (субъектов) повышение квалификации;
стоимости повышения квалификации (в случае установки).
Деньги ходят за учителем: в Минобразования придумали новшество
конкурент
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как участникам сертификации учителей получить обещанное повышение зарплат.
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