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Деньги ходят за учителем: в Минобразования придумали новшество

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В Министерстве образования сообщили, что с 2020 года будет действовать принцип "деньги ходят за учителем". Педагоги смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышение своей квалификации.

Средства на развитие учителей заложено в государственную субвенцию НУШ, которая в госбюджете составляет 1,4 млрд гривен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Повышение квалификации будут планировать в два этапа. На первом педагогический совет будет утверждать ориентировочный план повышения квалификации на следующий год. Второй этап будет начинаться после утверждения сметы учреждения образования на соответствующий год и обнародования его руководителями учреждений.

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В течение 15 календарных дней после этого учитель может подавать предложение в план повышения квалификации, которое будет содержать данные о:

  • теме (направление, наименование) соответствующей программы (курса, лекции, модуля и т.д.), формы;

  • объеме (продолжительность)

  • субъекте (субъектов) повышение квалификации;

  • стоимости повышения квалификации (в случае установки).

Деньги ходят за учителем: в Минобразования придумали новшество

Деньги ходят за учителем: в Минобразования придумали новшество

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как участникам сертификации учителей получить обещанное повышение зарплат.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины преподаватель школа
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