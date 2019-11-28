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Деньги ходят за школьником: Гончарук задумал нововведение для учителей

6.1т
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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что с 2020 года на зарплату учителей будет влиять количество учеников в школе.

Как рассказал глава правительства, такое нововведение внедряют, чтобы больше не возникало ситуаций, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя не получали заработную плату, пишет Освіта.ua .

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"Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", – сказал Гончарук.

По его словам, после применения принципа "деньги ходят за школьником" можно избежать случаев, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги.

Деньги ходят за школьником: Гончарук задумал нововведения для учителей

Деньги ходят за школьником: Гончарук задумал нововведения для учителей

zerkalo.mk.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала причины возникновения задолженности учителям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
зарплата преподаватель школа
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