День знаний: опубликовано стихи для первоклассников и поздравления на первый звонок

Ежегодно, в День знаний, традиционно все ученики идут в школу на праздничную линейку, чтобы начать свой новый учебный год.

По случаю праздника Педагогическая пресса собрала оригинальные стихи и поздравления на 1 сентября, посвященные как первоклассникам, так и учителям.

Стихи для первоклассников

Детский сад простился с нами –

Мы теперь ученики.

На урок нас приглашают

Громкой песенкой звонки.

Мы за парты сядем ровно,

Слушать будем чуть дыша.

Воспитательницу только

Не забудем никогда!

После школы забежим к ней

И расскажем ей о том,

Как нам в школе интересно,

Как мы весело живём!

1 сентября район Луцк

***

У меня сегодня праздник:

Я сегодня первоклассник.

Ты остался дома, мячик,

Закатился под кровать,

Нам с тобой сегодня, значит,

Не придется поиграть.

Разбудили утром рано

Мама с бабушкой меня.

Я сейчас надену ранец,

Ждал давно такого дня.

До свидания, двор веселый

Я иду в большую школу

На уроки мне пора.

(Наталья Бромлей)

***

Ранец, прописи, тетрадки –

Всё давным-давно в порядке!

Я сегодня первый раз

Отправляюсь в первый класс!

Мне исполнилось семь лет,

И меня счастливей нет!

Посмотрите, что за чудо –

Первоклассный мой букет!

У меня – букварь в портфеле

И тетради, и дневник!

Я теперь на самом деле –

Первоклассный ученик!

1 сентября Depo.Винниця - Depo.ua

Поздравления и пожелания на 1 сентября

Сегодня 1 сентября – День Знань. Поздровляю всех Вас с этим выдающимся днем, ведь знания являются неотъемлемой частью воспитательного процесса любого человека. Не имеет значения сколько классов или семестров Вы проучились, но полученные знания всегда останутся с Вами. С праздником Вас!

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Дорогие друзья! Поздравляю Вас с замечательным волнующим праздником – Днем Знаний! Это день, с которого начинается дорога в будущее для каждого из нас. Это день, что дает возможность взрослым вернуться в свои золотые годы, а ученикам и студентам – в свой второй дом – в школы и вузи. Именно в День Знаний мы с особой теплотой вспоминаем своих учителей и преподавателей, их неоценимую работу ума и сердца. Спасибо вам, дорогие наши учителя, – мы всегда остаемся вашими учениками! Всем, кто в этот День придет в учебные заведения получать знания, желаю достичь своей цели в жизни, найти взаимопонимание с преподавателями и родителями, встретить добрых и надежных друзей. А особенно, нашим дорогим первоклассникам – никогда не останавливайтесь на дороге знаний, она интересна и по-настоящему бесконечна! Удачи Вам!

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Дорогие школьники, студенты, уважаемые учителя, преподаватели и работники учебных заведений! Поздравляем Вас с 1 сентября – Днем знаний. Самые искренние поздравления Вам уважаемые родители, бабушки и дедушки студентов и учеников. Сбывается мечта ваших семей – дети впоследствии своим трудом прославлять родословную, отдавая силы, знания, полученные практическим опытом умения на дело развития государства. Еще раз поздравляем всех, дорогие друзья, с новым учебным годом! С праздником – Днем знаний!

день знаний твое Город

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Дорогие школьники, уважаемые учителя, родители, бабушки и дедушки! Сентябрь начинается праздником знаний, просвещения, науки. Первый школьный день, первый урок, первые учителя. Как все впервые – и слово, и музыка, и колокола души. В этот праздничный и, по сути новейшей день каждая мать или отец, дедушка или бабушка проснется как раннее, чтобы непременно провести своего ребенка в школу – если не за ручку, то идя рядом, или проведет взглядом и будет стоять долго. И в это волшебное время, позвольте от всей души поздравить всех земляков с традиционным праздником первого звонка – Днем знаний, который открывает мир познания и восхождения к извечным животворных источников цивилизации, праздником молодости и надежды и прежде всего тех, кто впервые в жизни переступает порог школы.

В этот момент – уже через годы и расстояния, перелистывая страницы своих ученических, студенческих дней и лет – так хочется сказать вам, что обучение – это скрытое сокровище, это мир знаний о людях и их окружения. Учитесь, чтобы знать, действовать, жить. Уверен, что зерна науки дадут хорошие всходы и вырастут в ваших душах урожаем мудрости и вдохновения. Достигайте высоких результатов в учебе и всегда будьте активными в общественной жизни.

день знаний BBC.com

Отдельное, большое спасибо вам, многоуважаемые педагоги, за тепло сердец, безупречное выполнение такой ответственной миссии, как воспитание подрастающего поколения в духе любви к родному краю, к Украине, и к человеку как крупнейшей гуманитарной ценности. Ведь именно вы способствуете формированию юных личностей, от которых зависит будущее украинского народа.

Я всегда в своей памяти берегу школьные годы и образ учителя. Сегодня с большой любовью отдаю дань уважения своей незабываемый первой учительнице и особую благодарность за ее доброту, за крылья и первые взлеты.

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Со всей теплотой сердца в этот день выражаем слова благодарности за ежедневный титанический труд учителям, которые не только щедро делятся своими знаниями, но и воспитывают молодое поколение сознательных граждан, настоящих патриотов своего государства. С праздником Вас!

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Дорогие ученики, педагоги, родители! От всего сердца поздравляем вас с Днем знаний! Это всенародный праздник приходит к нам вместе с началом нового учебного года, когда перед детьми снова гостеприимно открываются двери школ. Перед вами, молодыми, открыты все дороги. Мы глубоко верим, что вы пойдете избранным путем твердо и уверенно, получите много славных побед, достигнете вершин профессионального успеха.

Для кого-то учебный год будет первым, для кого-то – последним. Но день, которым он открывается, одинаково волнующий и незабываемый – праздничной атмосферой, красками осенних цветов, свежестью обновленных классов. И, конечно, призывным звонком. Пусть этот учебный год откроет перед молодежью новые горизонты познания себя и мира, учителей вдохновит успехами воспитанников, родителей – гордостью за своих детей.

Надеемся, что День знаний станет для школьников началом упорного труда, надежным шагом в мир познания. По случаю праздника желаем вам незабываемых мгновений школьной жизни, настоящих открытий, познания мира!

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как празднуют День знаний в разных странах.

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