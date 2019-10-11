День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

В этом году День защитника Украины выпадает на понедельник и многие задаются вопросом, что же подарить на этот праздник школьнику или студенту.
OBOZREVATEL подобрал лучшие идеи интересных и нужных подарков для мальчиков, которые им обязательно понравятся.
Спортивные принадлежности
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Подарки, которые помогают поддерживать форму, а также некоторые из них мотивируют выйти на улицу и собраться с друзьями для командной игры. Такими подарками могут стать:
Эспандер;
Футбольный мяч;
Груша и перчатки для бокса;
Гантели;
Фрисби;
Кэндама;
Латексный ремень для фитнеса.
Тренажеры для мозга
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Увлекательными и очень полезными подарками могут послужить разные зарядки для ума. Они заставляют мозг активно работать, а также с ними приятно коротать время.
Вот примеры таких подарков:
Деревянные и металлические головоломки;
Кубик-рубика;
Настольные игры;
Шахматы и шашки;
Конструктор;
Капстекинг;
Пазлы;
Книги.
Одежда
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Одежда - это универсальный подарок на все случаи жизни, главное только угадать с размером.
Футболка;
Толстовка;
Шарф;
Перчатки;
Ну и куда же без носков, а лучше даже кейс носков.
А также аксессуары:
Рюкзак;
Сумка на пояс;
Кошелек;
Ремень;
Подтяжки;
Органайзер.
Полезные гаджеты
pixabay.com
Если есть возможность потратиться чуть больше на подарок, можно подарить технику, например:
Наушники;
Флешка;
Компьютерная мышка;
Зарядное устройство;
Повербанк;
Настольная лампа;
Фитнес браслет;
Портативная колонка.
Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты главные секреты успешной учебы.
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