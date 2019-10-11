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День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

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В этом году День защитника Украины выпадает на понедельник и многие задаются вопросом, что же подарить на этот праздник школьнику или студенту.

OBOZREVATEL подобрал лучшие идеи интересных и нужных подарков для мальчиков, которые им обязательно понравятся.

Спортивные принадлежности

День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

pixabay.com

Подарки, которые помогают поддерживать форму, а также некоторые из них мотивируют выйти на улицу и собраться с друзьями для командной игры. Такими подарками могут стать:

  • Эспандер;

  • Футбольный мяч;

  • Груша и перчатки для бокса;

  • Гантели;

  • Фрисби;

  • Кэндама;

  • Латексный ремень для фитнеса.

Тренажеры для мозга

День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

pixabay.com

Увлекательными и очень полезными подарками могут послужить разные зарядки для ума. Они заставляют мозг активно работать, а также с ними приятно коротать время.

Вот примеры таких подарков:

  • Деревянные и металлические головоломки;

  • Кубик-рубика;

  • Настольные игры;

  • Шахматы и шашки;

  • Конструктор;

  • Капстекинг;

  • Пазлы;

  • Книги.

Одежда

День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

pixabay.com

Одежда - это универсальный подарок на все случаи жизни, главное только угадать с размером.

  • Футболка;

  • Толстовка;

  • Шарф;

  • Перчатки;

  • Ну и куда же без носков, а лучше даже кейс носков.

А также аксессуары:

  • Рюкзак;

  • Сумка на пояс;

  • Кошелек;

  • Ремень;

  • Подтяжки;

  • Органайзер.

Полезные гаджеты

День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

pixabay.com

Если есть возможность потратиться чуть больше на подарок, можно подарить технику, например:

  • Наушники;

  • Флешка;

  • Компьютерная мышка;

  • Зарядное устройство;

  • Повербанк;

  • Настольная лампа;

  • Фитнес браслет;

  • Портативная колонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты главные секреты успешной учебы.

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