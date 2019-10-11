День защитника Украины 14 октября: идеи подарков для школьников и студентов

В этом году День защитника Украины выпадает на понедельник и многие задаются вопросом, что же подарить на этот праздник школьнику или студенту.

OBOZREVATEL подобрал лучшие идеи интересных и нужных подарков для мальчиков, которые им обязательно понравятся.

Спортивные принадлежности

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Подарки, которые помогают поддерживать форму, а также некоторые из них мотивируют выйти на улицу и собраться с друзьями для командной игры. Такими подарками могут стать:

Эспандер;

Футбольный мяч;

Груша и перчатки для бокса;

Гантели;

Фрисби;

Кэндама;

Латексный ремень для фитнеса.

Тренажеры для мозга

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Увлекательными и очень полезными подарками могут послужить разные зарядки для ума. Они заставляют мозг активно работать, а также с ними приятно коротать время.

Вот примеры таких подарков:

Деревянные и металлические головоломки;

Кубик-рубика;

Настольные игры;

Шахматы и шашки;

Конструктор;

Капстекинг;

Пазлы;

Книги.

Одежда

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Одежда - это универсальный подарок на все случаи жизни, главное только угадать с размером.

Футболка;

Толстовка;

Шарф;

Перчатки;

Ну и куда же без носков, а лучше даже кейс носков.

А также аксессуары:

Рюкзак;

Сумка на пояс;

Кошелек;

Ремень;

Подтяжки;

Органайзер.

Полезные гаджеты

pixabay.com

Если есть возможность потратиться чуть больше на подарок, можно подарить технику, например:

Наушники;

Флешка;

Компьютерная мышка;

Зарядное устройство;

Повербанк;

Настольная лампа;

Фитнес браслет;

Портативная колонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты главные секреты успешной учебы.

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