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"Классы переполнены": в Раде признали нехватку школ в Украине

1.9т
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В крупных городах Украины сейчас невозможно соблюсти норму нового закона об образовании, согласно которой число учеников в классе начальной школы не должно превышать 24 человека.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат от партии "Голос", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун. Она призвала местные власти обратить внимание на дефицит школ в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

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Совсун признала, что новая норма закона о среднем образовании не соответствует реальной ситуации в украинских мегаполисах.

"Когда мы принимали закон о среднем образовании, мы лоббировали норму о том, чтобы в начальной школе было максимум 24 ребенка. До этого было установлено (ограничение. – Ред.) 30 детей. Мы добились, чтобы в законе было записано 24. Мы понимаем, что сейчас это невозможно осуществить в таких городах, как Киев, Харьков, Львов или Одесса, где классы переполнены", – отметила депутат.

"Но это должно быть мотивацией для местной власти. Посмотрите, что у нас происходит, нам нужно строить новые школы", – подчеркнула она.

При этом Совсун уточнила, что в сельских школах, наоборот, может наблюдаться сокращение количества учеников.

По новому закону, максимум для начальной школы – 24 ученика в классе

По новому закону, максимум для начальной школы – 24 ученика в классе

psmag.com/Shutterstock

Моя Школа OBOZREVATEL напоминает, что принятый Верховной Радой закон №0901 "О полном общем среднем образовании" направлен на подпись президенту.

Помимо изменения нормы о количестве учеников в классе, закон вводит широкий перечень других новаций. В частности, документ гарантирует зачисление в начальную школу без конкурсов, предусматривает дополнительные надбавки учителям, предоставляет ученикам возможность выбора предметов. При этом в законе ограничены в правах родительские комитеты и оставлена лазейка для русского языка.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Реформа образования Школы Киева Школа Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Инна Совсун
Место
Украина
Теги
школа школьная реформа закон об образовании
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-самое главное в жизни кастрюлеголовых выучит это
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
За что им платить то этим учителям если они и так обдирают людей уже в наглую,каждый месяц дай дай дай!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Загадка...население всё меньше и меньше...а школ не хватает...Где они?
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