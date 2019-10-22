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"Д*бил!" В России воспитательница детсада избила ребенка

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В Кирове (Россия) воспитательница детсада издевалась над мальчиком: она схватила его за волосы и называла д*билом.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, родители пожаловались, что женщина оскорбляет воспитанников и наносит им травмы, пишет Lenta.ru.

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На следующий день после инцидента с мальчиком воспитательница силой удерживала на стуле ребенка, который находился в истерике, кричала на него и называла нерусским.

"Как утверждают авторы жалобы, воспитательница говорила детям, что они плохо делают, рассказывая дома о том, что происходит в детском саду", – говорится в сообщении.

В России воспитательница детсада избила ребенка

В России воспитательница детсада избила ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России воспитательницы избили мальчика, потому что он лежал на чужой постели.

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Место
Россия Киров
Теги
детский сад ребенок Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росея и ее обитатели.
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