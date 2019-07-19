"Даже бабушки": во вступительной кампании-2019 зафиксировали массовую курьезную проблему

Во вступительной кампании-2019 в Украине зафиксировали курьезную проблему при регистрации в электронных кабинетах, где выпускники школ должны подавать заявки на вступление в высшие учебные заведения.

О проблеме сообщили в Министерстве образования и науки Украины, говорится на сайте МОН.

Оказалось, что в этих электронных кабинетах часто регистрируются не дети, а их родители или даже бабушки, которые сами подают заявления на бюджет, не интересуясь мнением своих детей.

Не зная об этом, поступающие обращаются на горячую линию с вопросами.

Директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик, как говорится в сообщении МОН, отметила, что сейчас зафиксировано 5 тыс. зарегистрированных электронных заявлений, которые нуждаются в уточнении.

"Пожалуйста, общайтесь между собой! В таких ситуациях нередко уже ничего нельзя изменить, если такое заявление - на бюджет, с выставленным приоритетом - зарегистрировал вуз. Поступающий уже не сможет отменить и подать вместо этих другие заявления, а значит - вступить в желаемый университет", - подчеркнула Белик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МОН опубликовало рейтинговые списки абитуриентов.

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