Чтобы не забыть буквы: закарпатская учительница придумала челлендж для первоклассников

Учительница школы №9 города Ужгород Ольга Мельник организовала челлендж для первоклассников, который заключается в том, что дети читают отрывок из книги вслух и записывают это на видео.

Учеников отправили на вынужденные каникулы из-за резкой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Чтобы дети имели чем заняться и не теряли навыки чтения, учительница и придумала челлендж, говорится в сюжете "UA: Закарпаття" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Идея понравилась и родителям, и школьникам.

"Мне звонили родители и говорили: "Ольга Валерьевна, что вы сделали? Такое классное придумали." Девочки и готовились, красили губы, надевали ожерелье. Ребята придумывали костюмы, то есть, целые инсценировки. Эта мотиватиция сработала", – рассказала Мельник.

Ученик читает отрывок из книги о пиратах в соответствующем костюме

По ее словам, ученик читает текст, загружает видео в чат в Viber и передает эстафету однокласснику. Челлендж будет продолжаться, пока все 30 учеников примут участие.

"Мы изучили уже все буквы и читаем. У нас карантин две недели. Конечно, домашних заданий нет, но мы продолжаем заниматься и на каникулах, чтобы не забыть буквы, чтобы не забыть навык чтения", – добавила учительница.

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