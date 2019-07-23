Чтобы не напугать одноклассника: в США школьники провели тихий выпускной

Выпускники старшей школы в Нью-Йорке (США) договорились провести тихий выпускной, чтобы не напугать своего одноклассника Джека Хиггинса, который имеет расстройство аутистического спектра.

Парень очень чувствителен к громким звукам. Джек Хиггинс шел к сцене получать диплом, закрывая уши. Об этом сообщает Центр информации о правах ребенка со ссылкой на Инсайдер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вместо того, чтобы громко аплодировать, присутствующие в зале начали хлопать абсолютно беззвучно. Так они хотели сделать праздник максимально комфортным для одноклассника", – говорится в сообщении.

Родители Джека за несколько месяцев до выпускного обратились к директору школы. Они хотели, чтобы их сын забрал диплом вместе со всеми, поэтому искали различные варианты решения ситуации. Директор имеет дочь с синдромом Дауна, поэтому родители выпускника надеялись на его понимание. И тот передал просьбу всем ученикам.

"Мы были невероятно тронуты. Я и моя жена плакали, покидая церемонию", – прокомментировал отец Джека.

Джек Хиггинс идет к сцене получать диплом Центр информации о правах человека

Как сообщал OBOZREVATEL, филиппинец пришел на выпускной с картонной фигурой мамы.

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