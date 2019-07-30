Что ждет украинскую школу с 1 сентября: топ-10 новинок

С 1 сентября 2019 года украинскую школу ожидают нововведения, такие как отмена школьной формы, электронные ученические билеты, новое меню и многое другое.

Как пишет 2016rik.com.ua, отменили конкурсный набор детей в 1 класс. Теперь первоклассники будут зачислены в школы по месту их регистрации, независимо от того, специализированная эта школа или общеобразовательная. Можно выбрать и другое заведение, если в нем останутся свободные места. В таком случае возможен конкурс.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2019 года отменил указ об обязательной школьной форме. В новом учебном году родители и ребенок имеют право решать, что надеть в школу. Администрация заведения не сможет принуждать учеников посещать уроки в форме.

Школьная форма Детки Ком

"Уже к концу 2019-2020 учебного года КГГА планирует перевести все столичные школы на мультипрофильное меню. Цена не изменится, продукты останутся теми же, но теперь обед в столовой будет напоминать шведский стол. Кулинар Евгений Клопотенко разработал новые рецепты для школьных столовых" , – говорится в сообщении.

Также с 1 сентября 2019 года ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой. Благодаря этому водители будут лучше видеть детей на дороге.

светоотражающие жилеты информатор

В новом учебном году 2019-2020 школьники получат электронные ученические билеты. Это позволит родителям отслеживать перемещения ребенка по городу с помощью специального приложения, а школьникам – избегать очередей в метро.

С 1 сентября 2019 года родители имеют право подать заявление в администрацию школы, чтобы перевести ребенка на домашнее обучение. Оценка уровня знаний будет проходить два раза в год в виде итоговой контрольной работы.

Также введут сетевую форму обучения – вести уроки в школе смогут не только учителя. Это могут делать кружки или организация с хорошими специалистами.

Отныне оценки ученика – это его личная информация, которую учитель не имеет права объявлять на весь класс. В Министерстве образования считают, что так можно решить проблему травли среди школьников через оценки.

Отменят и доски почета для отличников. Дети разные, и способности у них тоже разные, каждый талантливый по-своему.

Для выпускников изменят программу ВНО-2020 по украинской литературе. Так, будущим абитуриентам можно не читать следующие произведения:

"Маруся" Г. Квитка-Основьяненко,

"Гайдамаки" Т. Шевченко,

"Гимн" И. Франко,

"Земля" О. Кобылянская,

"Молюсь и верю" М. Рыльский,

"Киев-традиция" Зеров,

"Детство" Ю. Яновский,

"Украина в огне" А. Довженко,

"Железный остров" А. Гончар,

"Как хорошо то, что смерти не боюсь", "О земле потеряна, явился!..." В. Стус,

"Украинское альфреско" Л. Костенко.

Но вместо этого в программу включили произведения:

"Захар Беркут" Ивана Франко,

"Каменный крест" В. Стефаник,

"Valse mélancolique" О. Кобылянская,

"В теплые дни сбора винограда" М. Рыльский,

"Мастер корабля" Ю. Яновский,

"Лебеди материнства" В. Симоненко,

"Наш язык" В. Голобородько,

"Модри Камень" А. Гончар,

"Господи, гнева пречистого" "В. Стус,

"Два цвета" Д. Павлычко.

Также школьники могут сфокусироваться только на 1 и 4 части романа "Разве ревут волы" Панаса Мирного, другие части выносить на тестирование не будут.

школа Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано топ-10 важных новостей в образовании Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!