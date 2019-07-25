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Что выбирают абитуриенты: названо топ-100 самых популярных вузов Украины

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Лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, являются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Как пишет Освіта.ua, третье место занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Четвертое и пятое – Национальный университет "Львовская политехника" и Киевский национальный торгово-экономический университет (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

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По данным Информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", в учебные заведения подано более 1 млн 500 тысяч заявлений от поступающих.

"В том числе 922 тысячи заявлений подано абитуриентами на основе полного общего среднего образования (11 класс) на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и медицинского магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения. Срок подачи для них завершился", – говорится в сообщении.

В таблице учтены заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения.

Топ-100 вузов Украины

Топ-100 вузов Украины

Скриншот

Топ-100 вузов Украины

Топ-100 вузов Украины

Скриншот

Топ-100 вузов Украины

Топ-100 вузов Украины

Скриншот

Топ-100 вузов Украины

Топ-100 вузов Украины

Скриншот

Топ-100 вузов Украины

Топ-100 вузов Украины

Скриншот

Топ-100 вузов Украины

Топ-100 вузов Украины

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны самые популярные специальности и вузы Украины в рамках вступительной кампании-2019.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Национальный авиационный университет университет
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