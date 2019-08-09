Что учат школьники в разных странах мира: топ-6 самых необычных предметов

В каждой стране мира существует своя система образования и не ограничивается стандартным набором предметов.

Как правило, многие предметы в иностранных школах направлены на лучшее понимание ребенком себя и окружающей среды, эмоциональной осознанности, урбанистики, правилам поведения в лесу и на дороге, садоводства, пишет Всеосвита.

Уроки споров

В Израиле и Нидерландах на спор выделяется несколько академических часов, во время которых учеников обучают дискутировать, обсуждают пластику тела, мимику, анализируют внутренние ощущения и проводят визуализацию слов во время полемики.

Распространенным является несколько иной формат таких уроков: учитель произвольно делит класс на две части, определяет проблему. Одна команда (сторона) отстаивает одну позицию, а другая – противоположную.

Уроки любования природой

В Японии наблюдения за природой считается важнейшим духовным ритуалом. Учителя устраивают экскурсии, во время которых не только описывают все растения, которые встречаются им на пути, но и объясняют правила бережного отношения к природе, учат восхищаться окружающим миром.

Дети на природе ВЛАСНО.info

Конец такого курса предусматривает экзамен, на котором ученики демонстрируют свои знания и умения. Уроки на открытом воздухе также помогают снимать стресс у школьников крупных городов.

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Уроки здорового образа жизни

В начальной школе некоторых немецких городов существует образовательная программа, направленная на предупреждение насилия, зависимости и пропаганды здорового образа жизни.

Особенность таких уроков в том, что педагог не просто делится фактами, а рассказывает, как вести себя, если кто-то предлагает попробовать наркотики, какие существуют способы отказа, куда и как нужно сообщать о насилии.

Дети на природе ВЛАСНО.info

Уроки исследования

Многие американские школы включают в программу уроки, направленные на всестороннее изучение той или иной ситуации. Например, учитель едет с учениками в определенный район города, чтобы посетить фермерское хозяйство, рынок, ресторан и мусороперерабатывающий завод. По возвращении ученики должны защитить несколько проектов о том, откуда берутся продукты, сколько они стоят, как их готовят, как утилизируются отходы и т.д.

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Занятия помогают детям любого возраста лучше понимать, как происходят те или иные процессы, а для некоторых учеников подобные исследования перерастают в хобби и влияют на дальнейший выбор профессии.

Уроки медитации

Уроки осознанности есть в Австралии, США, Великобритании. Дети младшего возраста медитируют всего несколько минут – для них это способ успокоиться. Подросткам это помогает разрешать конфликты и споры, возникающие в коллективе: между учителями и учениками. Такие занятия помогают открыто говорить о своих эмоциях, концентрироваться на проблемах, решать их спокойно и вдумчиво.

Уроки эмоционального воспитания

В некоторых испанских школах такие уроки учат учеников формировать свое мнение по различным вопросам и принимать противоположную точку зрения.

В комнате собираются ученики разных классов, садятся на пол или пледы и обсуждают чувства друг друга. Подобные занятия важны, поскольку развит эмоциональный интеллект помогает стать успешным человеком в жизни и достигать высоких результатов в любом деле.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы хотят ввести в школах и детсадах новый урок.

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