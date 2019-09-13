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Что подарить на День учителя: топ-10 оригинальных идей

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В 2019 году День учителя в Украине будут отмечать 7 октября. Некоторые ученики уже задумываются над тем, как они будут приветствовать педагогов, которые вложили в их воспитание и образование частичку себя.

Обычно школьники на праздник устраивают концерт: со стихами, танцами, песнями и сюрпризами. А для тех, кто планирует оригинально поздравить учителя, радіо МАКСИМУМ подготовил несколько идей.

Предлагаем рассмотреть несколько советов по выбору подарка, который будет уместным для учителя на праздник:

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  • Стандартный набор. Можно подарить букет цветов, коробку конфет и поздравительную открытку. Цветы могут быть не простые, а растения в вазонах или букет из фруктов или сладостей.

  • Умные гаджеты. К примеру, лазерная указка.

  • Украшения. В народном стиле, учительница будет носить их к вышиванки.

  • Сумка или портфель. Однако стоит быть на 100% уверенными в выборе и предпочтениях учителя.

  • Предметы интерьера. Это может быть и для дома, и для класса: картины, вазы, часы, статуэтки и тому подобное.

  • Интересная книга или специализированная литература. Оксфордский словарь для учителей английского языка, к примеру.

  • Посуда или мелкая техника. Электрический чайник или тостер может пригодиться на перемене между уроками.

  • Символический подарок. Подберите оригинальные идеи для учителя по его специализации. С географом можно отправиться в путешествие или на экскурсию, с языковедом можно пойти в театр.

  • Подарок на память. Ассоциироваться с определенным классом будет альбом с общими фотографиями или видеопоздравления от выпускников.

Подарок на День учителя

Подарок на День учителя

Новости Украины | Rivnist.In.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что будет с учителями, не сдавших ВНО.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
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