Что подарить на День учителя: топ-10 оригинальных идей

В 2019 году День учителя в Украине будут отмечать 7 октября. Некоторые ученики уже задумываются над тем, как они будут приветствовать педагогов, которые вложили в их воспитание и образование частичку себя.
Обычно школьники на праздник устраивают концерт: со стихами, танцами, песнями и сюрпризами. А для тех, кто планирует оригинально поздравить учителя, радіо МАКСИМУМ подготовил несколько идей.
Предлагаем рассмотреть несколько советов по выбору подарка, который будет уместным для учителя на праздник:
Стандартный набор. Можно подарить букет цветов, коробку конфет и поздравительную открытку. Цветы могут быть не простые, а растения в вазонах или букет из фруктов или сладостей.
Умные гаджеты. К примеру, лазерная указка.
Украшения. В народном стиле, учительница будет носить их к вышиванки.
Сумка или портфель. Однако стоит быть на 100% уверенными в выборе и предпочтениях учителя.
Предметы интерьера. Это может быть и для дома, и для класса: картины, вазы, часы, статуэтки и тому подобное.
Интересная книга или специализированная литература. Оксфордский словарь для учителей английского языка, к примеру.
Посуда или мелкая техника. Электрический чайник или тостер может пригодиться на перемене между уроками.
Символический подарок. Подберите оригинальные идеи для учителя по его специализации. С географом можно отправиться в путешествие или на экскурсию, с языковедом можно пойти в театр.
Подарок на память. Ассоциироваться с определенным классом будет альбом с общими фотографиями или видеопоздравления от выпускников.
Подарок на День учителя
Новости Украины | Rivnist.In.UA
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что будет с учителями, не сдавших ВНО.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.