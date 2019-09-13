Что подарить на День учителя: топ-10 оригинальных идей

В 2019 году День учителя в Украине будут отмечать 7 октября. Некоторые ученики уже задумываются над тем, как они будут приветствовать педагогов, которые вложили в их воспитание и образование частичку себя.

Обычно школьники на праздник устраивают концерт: со стихами, танцами, песнями и сюрпризами. А для тех, кто планирует оригинально поздравить учителя, радіо МАКСИМУМ подготовил несколько идей.

Предлагаем рассмотреть несколько советов по выбору подарка, который будет уместным для учителя на праздник:

Стандартный набор. Можно подарить букет цветов, коробку конфет и поздравительную открытку. Цветы могут быть не простые, а растения в вазонах или букет из фруктов или сладостей.

Умные гаджеты. К примеру, лазерная указка.

Украшения. В народном стиле, учительница будет носить их к вышиванки.

Сумка или портфель. Однако стоит быть на 100% уверенными в выборе и предпочтениях учителя.

Предметы интерьера. Это может быть и для дома, и для класса: картины, вазы, часы, статуэтки и тому подобное.

Интересная книга или специализированная литература. Оксфордский словарь для учителей английского языка, к примеру.

Посуда или мелкая техника. Электрический чайник или тостер может пригодиться на перемене между уроками.

Символический подарок. Подберите оригинальные идеи для учителя по его специализации. С географом можно отправиться в путешествие или на экскурсию, с языковедом можно пойти в театр.

Подарок на память. Ассоциироваться с определенным классом будет альбом с общими фотографиями или видеопоздравления от выпускников.

Подарок на День учителя Новости Украины | Rivnist.In.UA

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