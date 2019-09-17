Что нужно знать родителям об индивидуальном обучение: в Минобразования дали ответ

Индивидуальное обучение – одна из форм, по которой можно получать среднее образование. А с сентября 2019 года украинские школьники имеют право учиться дома без уважительных причин.

Министерство образования ответило на самые распространенные вопросы родителей о том, как организовать такое обучение для ребенка, какие оно дает возможности и на что имеют право родители и дети.

1. Экстернат и образование дома – это индивидуальная форма?

Да, но не только они. Сейчас ученикам доступны три формы, по которым можно организовать индивидуальное обучение в школе: экстернат, семейное (оно же – домашнее) и педагогический патронаж.

Экстернатная форма – это когда ученик самостоятельно усваивает весь материал, после чего в школе оценивают его знания.

Семейное (домашняя) форма предполагает, что весь образовательный процесс для ученика самостоятельно организовывают его родители.

Педагогический патронаж – форма, в случае которой образовательный процесс и усвоения знаний обеспечивает педагогический работник.

Индивиуальна форма обучения Образование Новая

2. Инклюзивное образование – тоже форма индивидуального?

Нет, понятия инклюзивного образования – гораздо шире. Обучение для людей с особыми образовательными потребностями организовывается за дневной или вечерней формами получения образования. Если же состояние здоровья требует этого, ученик или его родители могут выбрать дистанционное обучение или одну из форм индивидуального.

3. Как узнать, предоставляет ли школа индивидуальное образование?

Формы образования, которые обеспечивает заведение, обязательно должны быть указаны на его веб-сайте. Если в учреждение нет собственной Интернет-страницы, такую информацию следует искать на сайтах учредителей заведения.

4. Как начать обучение по индивидуальной форме?

Любая форма образования, в том числе и индивидуальная, требует, чтобы ученика приняли в заведение – для этого нужно подать необходимые документы.

Основной документ для зачисления или перевода на индивидуальную форму обучения – это заявление одного из родителей ребенка или самого ученика, если он является совершеннолетним. К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность ученика, медицинская справка N 086-1/о и документ об образовании, если он есть.

5. На индивидуальную форму можно попасть только в начале учебного года?

Да, кроме отдельных случаев. Зачисление на индивидуальную форму образования обычно проводится до начала учебного года.

6. Могут ли перевести с индивидуальной формы на институциональную?

Да, если индивидуальная форма не приносит результата. Решение об этом могут принять родители и педагогический совет учреждения.

Индивиуальна форма обучения Образование Новая

7. Можно ли сочетать различные формы обучения?

Да, законом это предусмотрено. Такое сочетание должно быть реализовано через индивидуальный учебный план, который формируют для ученика в учебном заведении.

8. Что такое индивидуальный учебный план? Он обязателен?

Да, вовремя разработан и утвержден индивидуальный учебный план является обязательным для обучения по индивидуальной форме образования.

Он разрабатывается на основе учебного плана – составляющей образовательной программы, которую использует заведение. Обычно это образовательная программа, с которой работает школа. Но ученик или его родители могут выбирать и другую образовательную программу. Основное требование – программа должна обеспечивать выполнение стандарта образования.

9. Как составить индивидуальный учебный план?

Индивидуальный учебный план целесообразно составлять на каждый учебный год. Его разрабатывают педагогические работники, которые будут работать с учеником – педагоги начальной школы или учителя отдельных предметов. Работа над планом происходит совместно с самим соискателем образования. Родители ученика могут участвовать в его разработке, а также согласовать его. Финально план утверждает руководитель учреждения.

10. Какие права имеет ученик на индивидуальной форме?

Такие же, как и ученик, учится по институциональной формой. Ученик на индивидуальной форме имеет возможность использовать всю инфраструктуру заведения – учебную, спортивную, научную и др. Ученик имеет возможность оформить ученический билет и пользоваться необходимыми учебниками, в том числе и электронными.

11. Как оценивают ученика на индивидуальной форме?

Оценивания результатов обучения и аттестация по всем формам индивидуальной образования происходит в школе.

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Форму, содержание и способ текущего и итогового оценивания выбирает учебное заведение. Формы и средства оценивания могут быть описаны в индивидуальном учебном плане ученика. В таком случае педагогические работники должны придерживаться указанных форм.

12. Для кого существуют отдельно прописанные нормы по индивидуальному обучению?

Ученики из неконтролируемых территорий могут подавать заявления о приеме на экстернат в течение всего календарного года.

Если в школьном классе села или поселка учится меньше 5 человек, для них может быть организовано педагогический патронаж. Однако это не исключает возможности использовать и другие формы индивидуальной образования.

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Осужденным, лицам под стражей или под домашним арестом законодательство также обеспечивает индивидуальную форму образования.

13. Нужно ли платить за индивидуальное образование?

Нет, дополнительной оплаты такого образования со стороны родителей ученика не предусмотрено. Однако это не касается случаев, когда оплата за образовательные и другие услуги указано в соответствующих договорах.

14. Индивидуальное обучение – это когда нет одноклассников?

Ученик, который учится по индивидуальной форме, большинство учебного времени проводит самостоятельно. Но индивидуальная форма не ограничивает в общении с другими учениками – ни в неформальном, ни на территории школы.

15. Могут ли ученики на индивидуальной форме участвовать в олимпиадах?

Так, ученики, обучающиеся на индивидуальной форме, могут на общих основаниях участвовать в олимпиадах, турнирах, конкурсах и других соревнованиях. Их также могут награждать похвальными листами и грамотами, золотой и серебряной медалями.

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