Что купить ребенку в школу и как сэкономить: опубликован список вещей и цены

Уже через пару недель начнется учебный год. OBOZREVATEL подсчитал, во сколько обойдется покупка школьных принадлежностей и расспросил продавцов, как сэкономить и на что обращать внимание при покупке.

Мебель

Парты – от 7 500 грн

Стулья – от 2 000 грн

Набор парта+стул – от 5 500 грн

Покупка мебели в первую очередь волнует родителей первоклассников, или тех, чьи дети выросли из своего прошлого рабочего места. Предсказуемо, эта строка расходов станет самой существенной. Консультанты в мебельных магазинах советуют обращать внимание на несколько характеристик. Во-первых, и парта, и стул должны регулироваться под рост ребенка.

"В таком случае вам не придется менять мебель каждый раз, когда ребенок немного подрастет", – уверена Дарья Иванова, управляющая магазина "Антошка" в ТРЦ Dream Town.

Эти же характеристики важны и для здоровья ребенка. Для правильной осанки и хорошего зрения важно, чтобы ребенок мог сидеть ровно, его ноги доставали для пола, а наклон парты можно было регулировать.

Школа Твоє місто

"Комфорт, здоровье, современный дизайн – три показателя, по которым нужно выбирать парту", – считает Ольга, которая работает консультантом в магазине Play and study.

Плохая идея покупать мебель в стиле любимого мультика или с изображением фей и принцесс.

"Учитывайте, что мебель – это долгосрочная покупка. Важно выбрать дизайн, который одновременно понравится малышу сейчас, а через три года не будет выглядеть слишком детским. Вкусы меняются, и не факт, что ваш пятиклассник захочет сидеть за партой, украшенной феечками", – советует Ольга.

По ее мнению: лучший выбор – детская мебель, которую легко "преобразовать" во взрослую.

"В современной мебели все яркие элементы: декоративные панели, линейки или стаканчики для карандашей – делают съемными. "Обновить" такую парту можно за несколько минут", –добавляет она.

Ольга рекомендует выбирать нейтральные цвета: белый, серый или оттенки дерева – подойдут под любой интерьер и не наскучат за несколько лет.

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Важные характеристики в выборе – покрытие, которое будет легко отмыть и не просто поцарапать.

Одежда и обувь

Школьная форма для мальчика (брюки, пиджак, жилетка, галстук) – 1 900 грн

Школьная форма для девочки (платье и пиджак) – 1 425 грн

Блузки – от 395 грн

Рубашки – от 319 грн

Юбки – от 575 грн

Пиджаки – от 999 грн

Спортивные костюмы – от 659 грн

Кроссовки – от 769 грн

Базовый набор одежды для школьника выглядит внушительно.

"Например, мальчику нужно: две пары брюк, пиджак, 4-5 рубашек, спортивный костюм, шорты, футболки, кардиганы, жилет, несколько пар туфель и конечно кроссовки", – делится управляющая магазина "Антошка" в ТРЦ Dream Town Дарья Иванова.

Кроме того, не стоит забывать и о покупке вышиванки, которую во многих школах принято надевать на праздники. Набор для девочки отличается только наличием в нем юбок и блуз.

Одежда для школьников Педагогічна преса

Ольга, продавец-консультант в магазине MARGOsha, советует выбирать форму в первую очередь по составу ткани (предпочтение стоит, конечно, отдавать натуральным материалам).

"Убедитесь, что модель хорошо сидит на ребенке и он чувствует себя в ней комфортно", – объясняет она.

Яна, управляющая магазина Intertop Kids, уверена:

"Выбирая обувь в школу, нужно обращать внимание на удобство, комфорт и практичность. Учитывайте, что ребенок будет в этой обуви весь день, поэтому предпочтительнее модели из кожи и обязательно с дышащими мембранами".

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Что касается дизайна, то тут Яна рекомендует учитывать правила, которые действуют в конкретной школе.

"Чаще всего родители берут модели в стиле casual и почти всегда черного цвета", – добавила она.

Рюкзаки

От 569 грн

Рюкзак – вещь, с которой родителю легче всего ошибиться. Администратор магазина "Акварель" Анастасия Дядюк советует следить не только за стилем и внешним видом рюкзака, но и за качеством покупки:

"Пошив, фурнитура, нанесение принтов, декоративных и светоотражающих элементов, стиль, количество отделений – все это очень важно. Кроме того, проследите, чтобы рюкзак можно было стирать в машинке или легко чистить (к концу года это вам очень пригодится)".

Ранец для школьника RIA.com

Анастасия напоминает: у рюкзака должны быть не только качественные лямки и ортопедическая спинка с мягкими вставками, но и крепкая ручка, ведь нередко этот рюкзак в школу придется носить вам.

Школьные принадлежности

Ручки от 10 грн

Дневники – от 62 грн

Тетрадь 18 листов – от 4,30 грн

Тетради (набор из 4 штук) – 28,80 грн

Самые популярные школьные принадлежности сегодня те, что блестят.

"В этом году, по-моему, рекордное количество рюкзаков, пеналов и ручек выполнены из полупрозрачных материалов, силикона, украшены пайетками или искусственным мехом", – перечисляет Анастасия Дядюк.

Второе место уже много лет занимают вещи с принтами. У малышей лидируют персонажи из мультфильмов, музыканты или герои сериалов – для детей постарше. Еще одна популярная линейка – силиконовые пеналы в форме овощей и фруктов.

Канцелярия Педагогічна преса

Как сэкономить на сборах ребенка в школу?

Следите за скидками

Когда речь заходит о сборах ребенка в школу, то главное правило шопинга – "покупать вещи в конце сезона" – перестает действовать. Лучшее (и одновременно самое горячее) время для покупок школьных принадлежностей – середина августа. Магазины знают, что спрос на тетради и рюкзаки достигнет пика и сражаются за покупателя как могут, чаще всего с помощью скидок. Например, магазин MARGOsha предлагает постоянным и новым клиентам скидку в 10%, а многодетным семьям при сборе двоих детей и больше скидку – 20%. Более того, на часть ассортимента уже действует скидка в 40%, например, классический костюм для мальчика обойдется в 1395 грн (не так давно его цена была 1997 грн), сарафан для девочки можно купить за 400 грн (вместо 677 грн).

Покупайте на ярмарках

Это правило логично следует из предыдущего. Школьные ярмарки – не только возможность скупиться в одном месте, но и место, где собраны самые выгодные предложения. Например, во второй части ТРЦ Dream Town (Оболонский проспект, 21Б), скидки в магазинах "Антошка", Mothercare, Intertop kids, Ostin kids, Bartek, "Акварель" и многих других будут действовать весь август. А кроме этого 25 и 31 августа пройдут детские праздники, с которыми можно совмести шопинг и отлично провести время.

Выбирайте на вырост

Управляющая магазина "Антошка" Дарья Иванова советует не забывать, что дети быстро растут, потому и размеры, и дизайн детской мебели стоит выбирать с учетом этого.

Школьница UkrMarket.net

"Нет ничего плохого, чтобы купить мебель на вырост, главное следить, чтобы она хорошо регулировалась и была сделана из качественных материалов", – отмечает Дарья.

"Сэкономить можно, покупая рюкзак сразу на несколько лет", – уверена администратор магазина "Акварель" Анастасия Дядюк.

Но в этом случае качеству следует уделить двойное внимание.

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"Разница даже в 100 или 200 грн может отразиться на материале так, что еще до конца полугодия ваш ребенок будет ходить в школу с пакетом. Лучше один раз купить дорогой рюкзак, чем десять раз дешевый", – комментирует администратор.

Составляйте списки

Часто в сети публикуют универсальные списки для школьников, где не учитываются особенности конкретной школы или возраста ребенка. Чтобы не накупить лишнего, попросите у классного руководителя составить свой список или посоветуйтесь с родителями, дети которых уже учатся в этой школе.

Также можно сэкономить, покупая готовые наборы для рисования или пеналы со всеми канцелярскими принадлежностями, часто такие "комбо" стоят дешевле, чем покупка каждого предмета отдельно.

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