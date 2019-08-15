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Что купить ребенку в школу и как сэкономить: опубликован список вещей и цены

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Уже через пару недель начнется учебный год. OBOZREVATEL подсчитал, во сколько обойдется покупка школьных принадлежностей и расспросил продавцов, как сэкономить и на что обращать внимание при покупке.

Мебель

Парты – от 7 500 грн

Стулья – от 2 000 грн

Набор парта+стул – от 5 500 грн

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Покупка мебели в первую очередь волнует родителей первоклассников, или тех, чьи дети выросли из своего прошлого рабочего места. Предсказуемо, эта строка расходов станет самой существенной. Консультанты в мебельных магазинах советуют обращать внимание на несколько характеристик. Во-первых, и парта, и стул должны регулироваться под рост ребенка.

"В таком случае вам не придется менять мебель каждый раз, когда ребенок немного подрастет", – уверена Дарья Иванова, управляющая магазина "Антошка" в ТРЦ Dream Town.

Эти же характеристики важны и для здоровья ребенка. Для правильной осанки и хорошего зрения важно, чтобы ребенок мог сидеть ровно, его ноги доставали для пола, а наклон парты можно было регулировать.

Школа

Школа

Твоє місто

"Комфорт, здоровье, современный дизайн – три показателя, по которым нужно выбирать парту", – считает Ольга, которая работает консультантом в магазине Play and study.

Плохая идея покупать мебель в стиле любимого мультика или с изображением фей и принцесс.

"Учитывайте, что мебель – это долгосрочная покупка. Важно выбрать дизайн, который одновременно понравится малышу сейчас, а через три года не будет выглядеть слишком детским. Вкусы меняются, и не факт, что ваш пятиклассник захочет сидеть за партой, украшенной феечками", – советует Ольга.

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По ее мнению: лучший выбор – детская мебель, которую легко "преобразовать" во взрослую.

"В современной мебели все яркие элементы: декоративные панели, линейки или стаканчики для карандашей – делают съемными. "Обновить" такую парту можно за несколько минут", –добавляет она.

Ольга рекомендует выбирать нейтральные цвета: белый, серый или оттенки дерева – подойдут под любой интерьер и не наскучат за несколько лет.

Рабочее место школьника

Рабочее место школьника

Сегодня

Важные характеристики в выборе – покрытие, которое будет легко отмыть и не просто поцарапать.

Одежда и обувь

Школьная форма для мальчика (брюки, пиджак, жилетка, галстук) – 1 900 грн

Школьная форма для девочки (платье и пиджак) – 1 425 грн

Блузки – от 395 грн

Рубашки – от 319 грн

Юбки – от 575 грн

Пиджаки – от 999 грн

Спортивные костюмы – от 659 грн

Кроссовки – от 769 грн

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Базовый набор одежды для школьника выглядит внушительно.

"Например, мальчику нужно: две пары брюк, пиджак, 4-5 рубашек, спортивный костюм, шорты, футболки, кардиганы, жилет, несколько пар туфель и конечно кроссовки", – делится управляющая магазина "Антошка" в ТРЦ Dream Town Дарья Иванова.

Кроме того, не стоит забывать и о покупке вышиванки, которую во многих школах принято надевать на праздники. Набор для девочки отличается только наличием в нем юбок и блуз.

Одежда для школьников

Одежда для школьников

Педагогічна преса

Ольга, продавец-консультант в магазине MARGOsha, советует выбирать форму в первую очередь по составу ткани (предпочтение стоит, конечно, отдавать натуральным материалам).

"Убедитесь, что модель хорошо сидит на ребенке и он чувствует себя в ней комфортно", – объясняет она.

Яна, управляющая магазина Intertop Kids, уверена:

"Выбирая обувь в школу, нужно обращать внимание на удобство, комфорт и практичность. Учитывайте, что ребенок будет в этой обуви весь день, поэтому предпочтительнее модели из кожи и обязательно с дышащими мембранами".

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Что касается дизайна, то тут Яна рекомендует учитывать правила, которые действуют в конкретной школе.

"Чаще всего родители берут модели в стиле casual и почти всегда черного цвета", – добавила она.

Рюкзаки

От 569 грн

Рюкзак – вещь, с которой родителю легче всего ошибиться. Администратор магазина "Акварель" Анастасия Дядюк советует следить не только за стилем и внешним видом рюкзака, но и за качеством покупки:

"Пошив, фурнитура, нанесение принтов, декоративных и светоотражающих элементов, стиль, количество отделений – все это очень важно. Кроме того, проследите, чтобы рюкзак можно было стирать в машинке или легко чистить (к концу года это вам очень пригодится)".

Ранец для школьника

Ранец для школьника

RIA.com

Анастасия напоминает: у рюкзака должны быть не только качественные лямки и ортопедическая спинка с мягкими вставками, но и крепкая ручка, ведь нередко этот рюкзак в школу придется носить вам.

Школьные принадлежности

Ручки от 10 грн

Дневники – от 62 грн

Тетрадь 18 листов – от 4,30 грн

Тетради (набор из 4 штук) – 28,80 грн

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Самые популярные школьные принадлежности сегодня те, что блестят.

"В этом году, по-моему, рекордное количество рюкзаков, пеналов и ручек выполнены из полупрозрачных материалов, силикона, украшены пайетками или искусственным мехом", – перечисляет Анастасия Дядюк.

Второе место уже много лет занимают вещи с принтами. У малышей лидируют персонажи из мультфильмов, музыканты или герои сериалов – для детей постарше. Еще одна популярная линейка – силиконовые пеналы в форме овощей и фруктов.

Канцелярия

Канцелярия

Педагогічна преса

Как сэкономить на сборах ребенка в школу?

Следите за скидками

Когда речь заходит о сборах ребенка в школу, то главное правило шопинга – "покупать вещи в конце сезона" – перестает действовать. Лучшее (и одновременно самое горячее) время для покупок школьных принадлежностей – середина августа. Магазины знают, что спрос на тетради и рюкзаки достигнет пика и сражаются за покупателя как могут, чаще всего с помощью скидок. Например, магазин MARGOsha предлагает постоянным и новым клиентам скидку в 10%, а многодетным семьям при сборе двоих детей и больше скидку – 20%. Более того, на часть ассортимента уже действует скидка в 40%, например, классический костюм для мальчика обойдется в 1395 грн (не так давно его цена была 1997 грн), сарафан для девочки можно купить за 400 грн (вместо 677 грн).

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Покупайте на ярмарках

Это правило логично следует из предыдущего. Школьные ярмарки – не только возможность скупиться в одном месте, но и место, где собраны самые выгодные предложения. Например, во второй части ТРЦ Dream Town (Оболонский проспект, 21Б), скидки в магазинах "Антошка", Mothercare, Intertop kids, Ostin kids, Bartek, "Акварель" и многих других будут действовать весь август. А кроме этого 25 и 31 августа пройдут детские праздники, с которыми можно совмести шопинг и отлично провести время.

Выбирайте на вырост

Управляющая магазина "Антошка" Дарья Иванова советует не забывать, что дети быстро растут, потому и размеры, и дизайн детской мебели стоит выбирать с учетом этого.

Школьница

Школьница

UkrMarket.net

"Нет ничего плохого, чтобы купить мебель на вырост, главное следить, чтобы она хорошо регулировалась и была сделана из качественных материалов", – отмечает Дарья.

"Сэкономить можно, покупая рюкзак сразу на несколько лет", – уверена администратор магазина "Акварель" Анастасия Дядюк.

Но в этом случае качеству следует уделить двойное внимание.

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"Разница даже в 100 или 200 грн может отразиться на материале так, что еще до конца полугодия ваш ребенок будет ходить в школу с пакетом. Лучше один раз купить дорогой рюкзак, чем десять раз дешевый", – комментирует администратор.

Составляйте списки

Часто в сети публикуют универсальные списки для школьников, где не учитываются особенности конкретной школы или возраста ребенка. Чтобы не накупить лишнего, попросите у классного руководителя составить свой список или посоветуйтесь с родителями, дети которых уже учатся в этой школе.

Также можно сэкономить, покупая готовые наборы для рисования или пеналы со всеми канцелярскими принадлежностями, часто такие "комбо" стоят дешевле, чем покупка каждого предмета отдельно.

Подготовка к школе

Подготовка к школе

Baby Club

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог дала советы, как подготовить ребенка к школе после летних каникул.

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Тема
Школа
Место
Украина Киев
Теги
школа образование
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