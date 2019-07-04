Что делать учителю во время отпуска? Забавные советы

Летом учителя получают долгожданный отпуск. Отдых нужно провести как можно лучше, чтобы в сентябре с новыми силами приступить к работе в школе.

Образовательный проект "На Урок" написал для педагогов забавные советы, которые помогут сделать лето незабываемым.

Первая – спать, сколько захочешь. Летом не нужно заводить будильник на ранний час. Можно спать и не видеть во сне ни учеников, ни коллег, ни директора. А потом никуда не бежать, спешно завтракая и собирая все необходимое для работы.

Следующий совет – не смотреть на календарь. До самого сентября основная задача учителя – отдыхать. Поэтому главное условие для учителя летом – забыть обо всем и просто расслабиться.

Важно также найти время для себя. Можно осуществить мечты, к которым никогда не доходили руки: научиться танцевать сальсу, подтянуть английский, заняться спортом, приготовить новое необычное блюдо или доплесты наконец шарф, который должен быть готов еще в октябре прошлого года.

Не стоит забывать о заряде положительными эмоциями. Больше времени следует проводить на природе. Подойдет что угодно: море, река, озеро, лес или просто ближайший парк. Ведь в течение учебного года выбраться на прогулку будет не так уж просто.

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Пятый совет – читать хорошую литературу. Не методички, педагогические монографии или сборник советов от опытных учителей, а именно интересные книги, которые потом можно обсудить с друзьями.

Нужно летом и забыть, как держать ручку, забыть привычку нести все, что может пригодиться в школе, из дома. Все равно в ближайшие недели это не понадобится.

А в завершение – подвести рабочие итоги года.

"Соберите все документы, презентации, ссылки и фото в одну папку, рассортировав материал по темам и направлениям. Таким образом вы сможете еще раз убедиться в том, сколько сделали, поделиться опытом с коллегами и подготовиться к любому уроку в новом учебном году", – говорится в сообщении.

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