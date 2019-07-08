Что делать с электронным кабинетом, как посчитать средний балл? Инструкция для поступающего

В Украине активно продолжается вступительная кампания-2019. Однако не все поступающие могут разобраться, что такое электронный кабинет и как вычислить средний балл аттестата. Поэтому для таких случаев обнародована инструкция для абитуриента.

Как пишет ВВС News Украина, подача заявлений в вузы онлайн – экономит время и деньги поступающих и нервы приемной комиссии.

Чтобы подать заявление в высшее учебное заведение, абитуриенту нужно зарегистрировать электронный кабинет. Далее поступающий должен загрузить туда свои документы с оценками, а уже 10 июля он сможет подавать заявления в вузы.

Следует внимательно читать условия приема в высшее учебное заведение. Ведь в случаях, когда нужно проходить собеседования и конкурсы, заявления подаются все еще в бумажной форме.

Вступительная кампания ternopoliany.te.ua

Создать личный кабинет для вступления нужно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти по ссылке.

Для активации доступа в кабинет абитуриента должно поступить письмо на электронный адрес, который вводится в отведенном для этого поле. Также для регистрации нужно придумать пароль.

Далее следует ввести данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин (4 цифры), год получения сертификата. Также нужно написать данные аттестата о полном среднем образовании: серию (2 буквы), номер (8 цифр) и средний балл аттестата.

Средний балл приложения свидетельства/аттестата нужно вычислить самостоятельно. Для этого добавляются оценки по всем предметам и делятся на их количество. Для расчета можно воспользоваться специальным калькулятором, после чего результат перевести в 200-балльную шкалу.

В электронном кабинете поступающего нужно заполнить поля о личных данных и загрузить сканкопию документов, которые позволят подавать электронные заявления в вузы.

Также надо ввести контактные телефоны, скачать приложение к свидетельству/аттестата о полном общем среднем образовании, фото поступающего – файлы в формате jpg (jpeg, png), максимальный размер файла – 1 Мб.

До 18.00 16 июля заявления в вузы подают те, кто вступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, а к 18.00 22 июля – только по результатам внешнего независимого оценивания.

Вступительная кампания Приемная комиссия МНАУ

Абитуриенты смогут подавать на бюджет только семь заявлений на четыре специальности. Также поступающие выбирают приоритетность от 1 до 7. Подробную пошаговую инструкцию о подаче заявления сделали в МОН.

Далее в каждом учебном заведении формируется рейтинговый список по каждой отдельной специальности. Бал рассчитывается по специальной формуле. Конечный рейтинговый список должен быть опубликован на сайте Вступ.ОСВИТА.UA 18:00 26 июля 2019.

Отмечается, что на бюджете можно учиться только в одном заведении высшего образования. Рекомендованы к зачислению абитуриенты должны до 18:00 31 июля представить оригиналы документов в вуз.

Вступительная кампания УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в высших учебных заведениях Украины популярными профессиями, если сравнивать с прошлым годом, остаются гуманитарные. Меньше абитуриенты интересуются физикой и химией.

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