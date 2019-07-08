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Что делать с электронным кабинетом, как посчитать средний балл? Инструкция для поступающего

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В Украине активно продолжается вступительная кампания-2019. Однако не все поступающие могут разобраться, что такое электронный кабинет и как вычислить средний балл аттестата. Поэтому для таких случаев обнародована инструкция для абитуриента.

Как пишет ВВС News Украина, подача заявлений в вузы онлайн – экономит время и деньги поступающих и нервы приемной комиссии.

Чтобы подать заявление в высшее учебное заведение, абитуриенту нужно зарегистрировать электронный кабинет. Далее поступающий должен загрузить туда свои документы с оценками, а уже 10 июля он сможет подавать заявления в вузы.

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Следует внимательно читать условия приема в высшее учебное заведение. Ведь в случаях, когда нужно проходить собеседования и конкурсы, заявления подаются все еще в бумажной форме.

Вступительная кампания

Вступительная кампания

ternopoliany.te.ua

Создать личный кабинет для вступления нужно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти по ссылке.

Для активации доступа в кабинет абитуриента должно поступить письмо на электронный адрес, который вводится в отведенном для этого поле. Также для регистрации нужно придумать пароль.

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Далее следует ввести данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин (4 цифры), год получения сертификата. Также нужно написать данные аттестата о полном среднем образовании: серию (2 буквы), номер (8 цифр) и средний балл аттестата.

Средний балл приложения свидетельства/аттестата нужно вычислить самостоятельно. Для этого добавляются оценки по всем предметам и делятся на их количество. Для расчета можно воспользоваться специальным калькулятором, после чего результат перевести в 200-балльную шкалу.

В электронном кабинете поступающего нужно заполнить поля о личных данных и загрузить сканкопию документов, которые позволят подавать электронные заявления в вузы.

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Также надо ввести контактные телефоны, скачать приложение к свидетельству/аттестата о полном общем среднем образовании, фото поступающего – файлы в формате jpg (jpeg, png), максимальный размер файла – 1 Мб.

До 18.00 16 июля заявления в вузы подают те, кто вступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, а к 18.00 22 июля – только по результатам внешнего независимого оценивания.

Вступительная кампания

Вступительная кампания

Приемная комиссия МНАУ

Абитуриенты смогут подавать на бюджет только семь заявлений на четыре специальности. Также поступающие выбирают приоритетность от 1 до 7. Подробную пошаговую инструкцию о подаче заявления сделали в МОН.

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Далее в каждом учебном заведении формируется рейтинговый список по каждой отдельной специальности. Бал рассчитывается по специальной формуле. Конечный рейтинговый список должен быть опубликован на сайте Вступ.ОСВИТА.UA 18:00 26 июля 2019.

Отмечается, что на бюджете можно учиться только в одном заведении высшего образования. Рекомендованы к зачислению абитуриенты должны до 18:00 31 июля представить оригиналы документов в вуз.

Вступительная кампания

Вступительная кампания

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в высших учебных заведениях Украины популярными профессиями, если сравнивать с прошлым годом, остаются гуманитарные. Меньше абитуриенты интересуются физикой и химией.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
образование
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