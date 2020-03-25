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Что будет с ВНО и вступительной кампанией из-за продления карантина: в МОН дали ответ

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Из-за продления карантина до 24 апреля включительно в Украине перенесут сроки проведения ВНО и вступительной кампании.

Об этом сообщил заместитель и.о. министра образования Егор Стадный. Соответствующее решение о продлении карантина на 21 день правительство приняло в среду, 25 марта.

Что будет с ВНО и вступительной кампанией через продлении карантина: в МОН дали ответ

Что будет с ВНО и вступительной кампанией через продлении карантина: в МОН дали ответ

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании", – сообщил Стадный.

В Минобразования пока рассматривают несколько возможных сценариев проведения ВНО и вступительной кампании. Также предусмотрены изменения в проведении пробного тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЮНЕСКО назвала последствия закрытия школ на карантин.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Образование в Украине Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
ВНО Министерство образования Украины карантин
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