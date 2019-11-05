Что будет с повышением заработной платы учителям: Гончарук сообщил детали

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

Об этом заявил глава правительства во время выступления в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. По его словам, для повышения оплаты труда педагогам нужен больший экономический рост (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если мы говорим о сфере образования, то мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат учителям. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы", – сказал Гончарук.

По его мнению, нужно, чтобы экономика в Украине производила больше ресурсов и налогов. Тогда будет больше возможностей для поднятия зарплат, в том числе и педагогам.

Как сообщал OBOZREVATEL :

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

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